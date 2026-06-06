सिरोही में युवक की मौत पर बवाल, संदिग्ध आरोपियों के घर पर तोड़फोड़, जानिए मामला
युवक के शव पर चोट और खून के निशान मिलने के बाद परिजनों ने प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई थी.
Published : June 6, 2026 at 3:23 PM IST
सिरोही: जिले के आबू रोड सदर थाना क्षेत्र के गिरवर गांव में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले ने शनिवार को तूल पकड़ लिया. युवक की हत्या की आशंका को लेकर बड़ी संख्या में जुटे परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और संदिग्ध आरोपियों के घर पर हमला कर दिया. इस दौरान गुस्साए लोगों ने लाठी, डंडों और धारदार हथियारों के साथ आरोपियों के घर में तोड़फोड़ की.
माउंट आबू सीओ गोमाराम ने बताया कि युवक की मौत के मामले को गंभीरता से लिया है. पुलिस घटना की जांच कर रही है. क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास हैं. परिजनों ने कोई मामला दर्ज नहीं कराया है, लेकिन पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है. उन्होंने लोगों से कानून हाथ में नहीं लेने और शांति बनाए रखने की अपील की. युवक का शव शुक्रवार रात खेत में संदिग्ध अवस्था में मिला था. शव पर चोट और खून के निशान मिलने के बाद परिजनों ने प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई थी. परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या आपसी विवाद के चलते की गई है. घटना के बाद से ही गांव में तनाव है.
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अन्यथा बड़ा हादसा हो जाता: शनिवार सुबह से बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण गांव में एकत्र थे. दोपहर करीब 1:30 बजे आक्रोशित लोग संदिग्ध आरोपियों के घर पहुंचे और हमला कर दिया. गनीमत रही कि तब घर पर कोई नहीं था अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था. लोगों ने घर में जमकर तोड़फोड़ की. इलाके में अफरातफरी मच गई. सूचना मिलने पर कई थानों से जाप्ता मौके पर पहुंचा. आबू रोड सदर, आबू रोड शहर, आबू रोड रीको, स्वरूपगंज और रेवदर थाने सहित भारी पुलिस बल गांव में तैनात किया गया. माउंट आबू वृत्ताधिकारी गोमाराम, आबू रोड सदर थानाधिकारी प्रदीप डांगा, रीको थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह और शहर थानाधिकारी हरचंद देवासी सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद थे और स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे रहे.
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