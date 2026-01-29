ETV Bharat / state

सितारगंज में आधार सेंटर पर प्रशासन की छापेमारी, मिली तमाम अनियमितताएं, मौके पर किया सील

उधम सिंह नगर के सितारगंज में शिकायत के बाद अनियमितताएं मिलने के बाद प्रशासन ने आधार सेंटर को सील कर दिया है.

Published : January 29, 2026 at 12:27 PM IST

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के सितारगंज में एक आधार सेंटर में प्रशासन की टीम को तमाम अनियमितताएं मिली. सेंटर में फर्जी तरीके से आधार कार्ड अपडेट किए जा रहे थे. मंडी परिसर स्थित आधार सेंटर पर फिंगरप्रिंट मुहर के दुरुपयोग और निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली की शिकायत के बाद तहसील प्रशासन ने छापेमारी कर सेंटर को सील कर दिया है. टीम को जांच में आरोप सही पाए गए, मौके से फर्जी फिंगरप्रिंट मुहर, दो लैपटॉप और अहम दस्तावेज बरामद किए गए. प्रशासन ने पुलिस को तहरीर सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की बात कही है.

उधम सिंह नगर के सितारगंज तहसील क्षेत्र में फिंगरप्रिंट मुहर का इस्तेमाल कर आधार कार्ड अपडेटिंग और निर्धारित फीस से अधिक रुपए वसूलने के मामले में तहसील प्रशासन द्वारा आधार कार्ड सेंटर को सील कर दिया है. जांच में यह भी सामने आया कि मौके पर आधार सेंटर अधिकृत संचालक की फिंगरप्रिंट मुहर का इस्तेमाल कर आधार कार्ड अपडेट कर रहा था. आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है. तहसीलदार हिमांशु जोशी को एक व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि मंडी परिसर स्थित आधार केंद्र पर निर्धारित शुल्क से अधिक की वसूली की जा रही है.

साथ ही सेंटर में फर्जी फिंगरप्रिंट मुहर से आधार कार्ड अपडेट किए जा रहे हैं. शिकायत की गंभीरता को देखते हुए सितारगंज तहसीलदार द्वारा मौके पर पहुंच कर छापेमारी की गई तो शिकायत सही पाई गई. आधार सेंटर में शुल्क सूची भी नहीं पाई गई. मौके पर मोहम्मद फैजान के फिंगरप्रिंट मुहर के साथ पाए गए. जबकि सेंटर का अधिकृत संचालक मझोला निवासी विक्रम सिंह है. टीम द्वारा मौके से दो लैपटॉप, फर्जी फिंगरप्रिंट, मुहर समेत अन्य दस्तावेजों को कब्जे में लेते हुए सेंटर को अग्रिम आदेश तक सील कर दिया है. साथ ही पुलिस को तहरीर सौंप कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया कि एक आधार कार्ड सेंटर की शिकायत मिली थी. जिस पर छापेमारी की गई तो शिकायत सही पाई गई. मौके पर निर्धारित शुल्क से ऊपर लिया जा रहा था. मौके पर अधिकृत संचालक के फिंगरप्रिंट की मुहर मिली है. कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर सौंपी गई है.

