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मंडल डैम के विस्थापितों को जमीन मिलने का रास्ता हुआ साफ, कैबिनेट की मुहर लगने के बाद विस्थापितों का बनेगा राजस्व गांव

दरअसल, मंडल डैम से विस्थापित होने वाले एक-एक परिवार को 15 -15 लाख और 1-1 एकड़ जमीन दी जानी है. विस्थापितों को जमीन एवं मुआवजा देने के मामले में केंद्र सरकार की तरफ से स्टेज टू क्लीयरेंस मिल चुकी है और जल्द ही विस्थापितों को जमीन देने और मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

मंडल डैम के इलाके से विस्थापित होने वाले ग्रामीणों को जमीन गढ़वा के रंका के इलाके में दी जानी है. मिलने वाली जमीन वन भूमि की है. कैबिनेट के फैसले के बाद वन भूमि राजस्व ग्राम बन जाएगा और ग्रामीणों को उसका रैयत बनाया जाएगा.

दरअसल, मंडल डैम के डूब क्षेत्र में गढ़वा जिला के 7 गांव आते हैं. इन गांव में 780 परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें पुनर्वास के लिए जमीन दी जाएगी.

कैबिनेट की बैठक में पलामू टाइगर रिजर्व से विस्थापित होने वाली आबादी को पुनर्वास के लिए दिए जाने वाले जमीन को राजस्व गांव और रैयती जमीन करने का निर्णय हुआ था. इस फैसले के बाद मंडल डैम के विस्थापितों को मिलने वाली जमीन रैयती होगी और उसे राजस्व गांव का दर्जा मिलेगा.

पलामू: देशभर में चर्चित शहीद नीलांबर पीतांबर मंडल डैम के विस्थापितों को जमीन मिलने का रास्ता साफ हो गया है. मंडल डैम परियोजना के तहत 780 परिवार विस्थापित होने वाले हैं. विस्थापित परिवारों को जहां बसाया जाएगा, उसे राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाएगा. विस्थापित होने वाले गांव पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं. 25 अगस्त को झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई थी.

मंगल डैम के डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सात गांव पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में मौजूद हैं. इन गांव में रहने वाली आबादी को बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है. मंडल के 7 गांव का रीलोकेशन का प्रक्रिया शुरू की गई है. कैबिनेट के फैसले के बाद इसमें काफी सहायता मिलेगी. स्थानीय ग्रामीणों को यह आत्मविश्वास रहेगा कि जहां वे जा रहे हैं, वह उनका जमीन रहेगा. वह राजस्व भूमि होगा, वह किसी भी प्रकार का अपना विकास का कार्य कर सकते है: प्रजेशकान्त जेना, उपनिदेशक, पीटीआर

विस्थापित परिवारों को मुआवजा के लिए जारी हुआ था 774 करोड़

शहीद नीलांबर पीतांबर मंडल डैम के लिए सितंबर 2025 में झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में विस्थापितों को मुआवजा देने के लिए 774 करोड़ रुपए मंजूर किए गए. कैबिनेट के फैसले के बाद ग्रामीणों के विस्थापन करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया. मुआवजा और जमीन देने के लिए पलामू टाइगर रिजर्व को नोडल एजेंसी बनाया गया है. मंडल डैम को लेकर पलामू सांसद विष्णुदयाल राम लोकसभा में कई बार आवाज उठा चुके हैं.

2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए रखी थी आधारशिला

अविभाजित बिहार में उत्तर कोयल नदी पर 70 के दशक में मंडल डैम परियोजना की शुरुआत हुई थी. 90 के दशक में नक्सल हमले के बाद मंडल डैम का निर्माण कार्य बंद हो गया था. 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने मंडल डैम के अधूरे कार्य को पूरा करने की आधारशिला रखी थीं.

2022 तक परियोजना का कार्य पूरा करने का टारगेट रखा गया था. मुआवजा और विस्थापन विवाद को लेकर अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है. 2023- 24 में केंद्रीय कैबिनेट ने मंडल डैम के लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपए मंजूर किए थे.

बता दें कि 1972 में परियोजना की लागत 30 करोड़ रुपए थी लेकिन 90 के दशक तक परियोजना पर 769 करोड खर्च हो चुके थे. 2019 में केंद्र सरकार ने 2391 करोड़ रुपये जारी किए थे. परियोजना से बिहार के इलाके में 229793 एकड़ जबकि झारखंड में 49000 एकड़ जमीन पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी.

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