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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद झारखंड के स्कूलों में माहवारी स्वच्छता की नई व्यवस्था, पैड से लेकर इंसीनरेटर तक की होगी व्यवस्था

धनबाद: स्कूल जाने वाली बेटियों के लिए पीरियड्स अब पढ़ाई में बाधा न बनें. माहवारी के दौरान उन्हें सैनिटरी पैड के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े. स्कूल में जरूरी सुविधा के अभाव में उन्हें घंटों परेशान न होना पड़े. और इस्तेमाल किए गए सैनिटरी पैड के निपटान के लिए भी उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. इन तमाम पहलुओं को लेकर अब झारखंड में स्कूल स्तर पर व्यवस्था मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में निर्देश जारी

सुप्रीम कोर्ट के डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत सरकार एवं अन्य, W.P. (C) No. 1000/2022 मामले में दिए गए फैसले और निर्देशों के अनुपालन में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य के सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं. निर्देश में सिर्फ सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की बात नहीं है, बल्कि छात्राओं के लिए अलग और सुरक्षित शौचालय, पानी, हाथ धोने की सुविधा, डस्टबिन, MHM Lab या Corner, सैनिटरी नैपकिन के सुरक्षित निपटान के लिए इंसीनरेटर, शिकायत पेटी और बाल सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्था तक सुनिश्चित करने को कहा गया है. यानी अब स्कूलों में माहवारी स्वच्छता को सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि छात्राओं की गरिमा, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मुद्दे के तौर पर देखा जाएगा.

जिला शिक्षा पदाधिकारी का बयान (ETV Bharat)

माहवारी को लेकर अभी भी समाज में संकोच

माहवारी, जिसे लेकर आज भी समाज के एक बड़े हिस्से में झिझक और संकोच कायम है. लेकिन हर महीने होने वाली यही सामान्य जैविक प्रक्रिया स्कूल जाने वाली किशोरियों के लिए कई बार बड़ी चुनौती बन जाती है. कहीं सैनिटरी पैड उपलब्ध नहीं होता. कहीं शौचालय की स्थिति खराब होती है. कहीं पानी की सुविधा नहीं होती. और कई जगह इस्तेमाल किए गए पैड के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था तक नहीं होती. इन समस्याओं का सीधा असर छात्राओं की पढ़ाई पर पड़ सकता है.

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

इसी व्यापक समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डॉ. जया ठाकुर की ओर से याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने 30 जनवरी 2026 को अपने फैसले में menstrual health को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का हिस्सा माना. कोर्ट ने इसे शिक्षा के अधिकार और substantive equality से भी जोड़ा. अब इसी फैसले के अनुपालन में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य के स्कूलों के लिए विस्तृत व्यवस्था तय करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. परिषद की ओर से जारी पत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक और समग्र शिक्षा अभियान से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि स्कूलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए.

स्कूलों में अलग और उपयोगी शौचालय अनिवार्य

सबसे पहले बात स्कूलों के शौचालय की. निर्देश के मुताबिक सभी विद्यालयों में छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए. शौचालय सिर्फ कागज पर मौजूद नहीं होना चाहिए, बल्कि इस्तेमाल करने की स्थिति में भी होना चाहिए. दरवाजे ठीक हालत में हों, छात्राओं की निजता बनी रहे, डस्टबिन हो, पानी की उपलब्धता हो और हाथ धोने की सुविधा भी सुनिश्चित की जाए. यानी सरकार की कोशिश अब सिर्फ स्कूल में शौचालय बनाकर छोड़ देने की नहीं है. सवाल यह होगा कि क्या छात्राओं के लिए शौचालय वास्तव में उपयोगी है? क्या उसमें पानी आता है? क्या दरवाजा बंद होता है? क्या वहां पर्याप्त निजता है? क्या इस्तेमाल किए गए सैनिटरी पैड के लिए अलग डस्टबिन है? और क्या छात्राओं को माहवारी के दौरान स्कूल में सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण मिल रहा है? इन्हीं बिंदुओं की जांच अब स्कूल निरीक्षण के दौरान की जानी है.

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी व्यवस्था

निर्देश में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी CWSN के लिए भी खास व्यवस्था का प्रावधान किया गया है. CWSN छात्र-छात्राओं के लिए उपलब्ध शौचालय में उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित करने को कहा गया है. यानी माहवारी स्वच्छता की व्यवस्था केवल सामान्य छात्राओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों को भी ध्यान में रखना होगा.

MHM Lab या Corner की स्थापना

इसके बाद आता है MHM यानी Menstrual Hygiene Management. शिक्षा परियोजना परिषद ने स्कूलों में MHM Lab या MHM Corner विकसित करने का निर्देश दिया है. यहां छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था के साथ-साथ माहवारी से जुड़ी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी. मसलन... माहवारी के दौरान स्वच्छता कैसे रखनी है? सैनिटरी पैड को कितने अंतराल पर बदलना चाहिए? इस्तेमाल किए गए पैड का सुरक्षित निपटान कैसे किया जाना चाहिए? माहवारी के दौरान स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी होने पर किससे संपर्क करना है? इन तमाम बातों को लेकर छात्राओं को जागरूक करने की व्यवस्था भी इसी सिस्टम का हिस्सा होगी.

शिक्षा प्रभावित न हो, यह कोर्ट का मुख्य संदेश

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि माहवारी के कारण किसी लड़की की शिक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने माना कि अगर छात्राओं को menstrual hygiene की जरूरी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो यह उनकी शिक्षा तक प्रभावी और निरंतर पहुंच में बाधा बन सकता है. सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर के अनुसार, फैसले में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्कूलों में कार्यशील gender-segregated toilets, पानी और menstrual absorbents जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा गया. यानी किसी छात्रा को सिर्फ इसलिए स्कूल से छुट्टी न लेनी पड़े कि उसके पास सैनिटरी पैड नहीं है या स्कूल में शौचालय की सुविधा नहीं है.