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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली पुलिस अलर्ट

पुलिसकर्मियों की तैनाती और गश्त व्यवस्था की लगातार समीक्षा की जा रही है. साथ ही पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है.

दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई निगरानी
दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई निगरानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 1, 2026 at 10:25 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के महिला सुरक्षा से जुड़े निर्देशों के बाद उत्तर-पूर्वी दिल्ली पुलिस ने जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है. महिलाओं, युवतियों और बुजुर्गों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस की पेट्रोलिंग और निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है. डीसीपी राहुल अलवाल सहित तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने भी रात के समय क्षेत्र में गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया.

पुलिस की ओर से खासतौर पर उन स्थानों पर निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, जहां रात के समय लोगों की आवाजाही कम रहती है. मेट्रो स्टेशन के आसपास के क्षेत्र, सुनसान सड़कें, पार्क, बाजार और अन्य संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर वहां पुलिस की मौजूदगी और गश्त बढ़ाई जा रही है. थाना स्तर पर पुलिस टीमों को नियमित पेट्रोलिंग के साथ संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं.

राहुल अलवाल, डीसीपी (ETV Bharat)

डीसीपी राहुल अलवाल के मुताबिक, महिला सुरक्षा को लेकर जिले में विशेष सतर्कता बरती जा रही है. पुलिस का प्रयास है कि रात के समय भी महिलाओं और अन्य लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित माहौल मिले. इसके लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती और गश्त व्यवस्था की लगातार समीक्षा की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कम रोशनी वाले स्थानों और ऐसे इलाकों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां रात में आवाजाही कम होती है. जरूरत के अनुसार इन स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने और तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन को लेकर थाना स्तर पर भी पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. पुलिस अधिकारियों की ओर से रात में फील्ड में मौजूद रहकर पेट्रोलिंग व्यवस्था और पुलिस की तैनाती की निगरानी की जा रही है. इससे यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी बनी रहे और किसी शिकायत या आपात स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया दी जा सके. डीसीपी ने कहा कि महिला सुरक्षा दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी गंभीरता के साथ पालन सुनिश्चित किया जा रहा है और जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की निगरानी लगातार जारी रहेगी.

वहीं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर शाहदरा जिला दिल्ली पुलिस की ओर से बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बुजुर्गों के साथ स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया. इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने बुजुर्गों की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जानकारी साझा की और उन्हें साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया. अधिकारियों ने बताया कि साइबर अपराधी अलग-अलग तरीकों से बुजुर्गों को अपना निशाना बनाते हैं. ठग फोन कॉल, फर्जी लिंक, ओटीपी, बैंक खाते से जुड़ी जानकारी और अन्य माध्यमों का इस्तेमाल कर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं. पुलिस ने बुजुर्गों से अपील की कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक खाते की जानकारी, एटीएम कार्ड की डिटेल, पासवर्ड, ओटीपी या अन्य निजी जानकारी साझा न करें.

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