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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली पुलिस अलर्ट

दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई निगरानी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के महिला सुरक्षा से जुड़े निर्देशों के बाद उत्तर-पूर्वी दिल्ली पुलिस ने जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है. महिलाओं, युवतियों और बुजुर्गों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस की पेट्रोलिंग और निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है. डीसीपी राहुल अलवाल सहित तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने भी रात के समय क्षेत्र में गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया.