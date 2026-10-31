छात्रा की छोटी-सी ख्वाहिश पर धनबाद डीसी ने दिखाई तत्परता, महज 48 घंटे में स्कूल में लगा कंप्यूटर
स्कूली छात्रा की मांग पर धनबाद डीसी आदित्य रंजन की पहल पर प्राथमिक विद्यालय में कंप्यूटर लगाया गया. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 31, 2026 at 11:55 PM IST
धनबादः ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी आधुनिक तकनीकी शिक्षा से जोड़ने की दिशा में जिला प्रशासन ने सराहनीय पहल की है.
गोविंदपुर प्रखंड के किस्टोपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में एक छात्रा की मांग पर महज 48 घंटे के अंदर कंप्यूटर उपलब्ध करा दिया गया. उपायुक्त आदित्य रंजन के त्वरित संज्ञान और निर्देश के बाद विद्यालय में कंप्यूटर सेट स्थापित किया गया, जिससे विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला.
दरअसल, 28 अक्टूबर को उपायुक्त आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार गोविंदपुर प्रखंड के दौरे पर थे. इस दौरान दोनों अधिकारियों ने किस्टोपुर प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया और वहां पढ़ाई-लिखाई के साथ उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की जानकारी ली.
इसी दौरान विद्यालय की एक नन्हीं छात्रा ने बेझिझक उपायुक्त के सामने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए स्कूल में कंप्यूटर लगवाने की मांग रखी. छात्रा चाहती थी कि उसे और उसके सहपाठियों को भी कंप्यूटर सीखने और तकनीक को समझने का अवसर मिले.
छोटी बच्ची की इस मांग और पढ़ाई के प्रति उसकी उत्सुकता ने उपायुक्त का ध्यान आकर्षित किया. उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारियों को विद्यालय में कंप्यूटर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. इसका परिणाम रहा कि 31 अक्टूबर को ही स्कूल में कंप्यूटर सेट लगा दिया गया.
विद्यालय में कंप्यूटर पहुंचते ही बच्चों की खुशी देखते ही बनी. अब यहां के छात्र-छात्राओं को सामान्य पढ़ाई के साथ कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी हासिल करने का भी अवसर मिलेगा. खास बात यह है कि एक छोटी बच्ची की पहल से पूरे विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए तकनीकी शिक्षा का नया रास्ता खुल गया है.
अपनी मांग इतनी जल्दी पूरी होने से छात्रा और उसके सहपाठियों ने खुशी जाहिर करते हुए उपायुक्त के प्रति आभार जताया. वहीं, विद्यालय के शिक्षकों और अभिभावकों ने भी जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना की. ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को तकनीक से जोड़ने की यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक संदेश दे रही है.
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