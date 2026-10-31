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छात्रा की छोटी-सी ख्वाहिश पर धनबाद डीसी ने दिखाई तत्परता, महज 48 घंटे में स्कूल में लगा कंप्यूटर

गोविंदपुर प्रखंड के किस्टोपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में लगा कंप्यूटर (धनबाद) ( ETV Bharat )

धनबादः ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी आधुनिक तकनीकी शिक्षा से जोड़ने की दिशा में जिला प्रशासन ने सराहनीय पहल की है.

गोविंदपुर प्रखंड के किस्टोपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में एक छात्रा की मांग पर महज 48 घंटे के अंदर कंप्यूटर उपलब्ध करा दिया गया. उपायुक्त आदित्य रंजन के त्वरित संज्ञान और निर्देश के बाद विद्यालय में कंप्यूटर सेट स्थापित किया गया, जिससे विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला.