छात्रसंघ चुनाव पर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद छात्र संगठन सक्रिय, चुनाव बहाली की मांग तेज, अब 19 जनवरी का इंतजार

अदालत ने निर्देश दिए कि 19 जनवरी को सभी स्टेकहोल्डर्स मीटिंग कर अगले सत्र में छात्रसंघ चुनाव कराने की स्पष्ट रूपरेखा तय करें.

Students demanding student union elections
छात्रसंघ चुनाव की मांग करते छात्र (ETV Bharat Jaipur (File Photo))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 19, 2025 at 6:42 PM IST

जयपुर: राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव का मुद्दा फिर गरमा गया. हाईकोर्ट के आदेश के बाद एनएसयूआई ने भाजपा सरकार पर चुनाव से डरने और छात्रों के अधिकार दबाने का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी. वहीं एबीवीपी ने छात्रसंघ चुनाव को नेतृत्व निर्माण की पहली पाठशाला बताते हुए सरकार से तत्काल चुनाव कराने की मांग की.

एनएसयूआई ने साधा निशाना: छात्रसंघ चुनाव के मुद्दे पर एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने भाजपा सरकार पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने छात्रसंघ चुनाव को छात्रों का मौलिक अधिकार बताया है. सरकार को इस पर नीति बनाने को कहा है. जाखड़ ने आरोप लगाया कि प्रदेश में छात्रों को समय पर स्कॉलरशिप नहीं मिल रही. कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर बदहाल है. इससे युवा वर्ग सरकार के खिलाफ खड़ा है. सरकार चुनाव कराने से इसलिए डरती है, क्योंकि उसे हार का अंदेशा है. यदि सरकार छात्रसंघ चुनाव कराती है तो एनएसयूआई उसका स्वागत करेगी, लेकिन बीते दो वर्षों से चुनाव टाले जाने के चलते अब संगठन आंदोलन का रास्ता अपनाएगा.

पढ़ें:छात्रसंघ चुनाव पर हाईकोर्ट - निर्धारित करें नीति, चुनाव हों तो कॉलेजों में न रखी जाएं मतपेटियां

एबीवीपी की भी चुनाव कराने की मांग :अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य भारत भूषण यादव ने छात्रसंघ चुनाव को जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि छात्रसंघ चुनाव राजनीति की पहली पाठशाला है. छात्र राजनीति से निकले कई विद्यार्थी आगे चलकर प्रशासनिक और न्यायिक सेवाओं में नेतृत्व करते हैं. ऐसे में विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मत है कि सरकार को छात्रसंघ चुनाव कराने चाहिए.

अब 19 जनवरी की बैठक पर नजर: राजस्थान हाईकोर्ट ने छात्रसंघ चुनाव कराने को लेकर दायर याचिकाओं का निस्तारण करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की. उन्होंने छात्रसंघ चुनाव को संवैधानिक अधिकार बताया है. हालांकि ये भी कहा है कि ये शिक्षा के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकते. अदालत ने निर्देश दिए कि 19 जनवरी को सभी स्टेकहोल्डर्स मीटिंग कर अगले सत्र में छात्रसंघ चुनाव कराने की स्पष्ट रूपरेखा तय करें. चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया जाता है तो उसके कारण भी दर्ज किए जाएं. अदालत ने ये भी निर्देश दिए कि चुनाव संपन्न होने के बाद मतपेटियां कॉलेज परिसरों में न रखी जाएं. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि छात्रसंघ चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन शैक्षणिक माहौल और शिक्षा की निरंतरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. ऐसे में चुनाव को लेकर संतुलित और स्पष्ट नीति बनाना प्रशासन की जिम्मेदारी है. बहरहाल, हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सभी की निगाहें सभी स्टेकहोल्डर्स की 19 जनवरी को होने वाली मीटिंग पर टिकी हैं. इसी में ये तय होगा कि आगामी सत्र में छात्रसंघ चुनाव होंगे या नहीं. यदि नहीं होंगे तो इसके पीछे क्या कारण होंगे.

पढ़ें:हाईकोर्ट में दो मामलेः छात्रसंघ चुनाव की याचिका पर सरकार ने उठाए सवाल, फोरेंसिक विज्ञान संस्थान पर क्या कदम उठाए?

