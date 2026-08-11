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अलर्ट के बीच आपदा प्रबंधन ने बढ़ाई निगरानी, संवेदनशील क्षेत्रों की 24 घंटे होगी मॉनिटरिंग

देहरादून: उत्तराखंड में मानसून के बीच लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर सरकारी मशीनरी की चिंता बढ़ा दी है. मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किए जाने के बाद अब आपदा प्रबंधन विभाग ने भी अपनी निगरानी व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है. संवेदनशील क्षेत्रों में 24 घंटे मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं, जबकि पर्वतीय जिलों में भूस्खलन संभावित क्षेत्रों पर विशेष नजर रखने को कहा गया है.

दरअसल प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है. ऐसे में कम समय में होने वाली तेज बारिश को लेकर सबसे ज्यादा चिंता पर्वतीय क्षेत्रों की है. बारिश के दौरान भूस्खलन, सड़क बंद होने, जलभराव और नदियों-नालों के जलस्तर बढ़ने जैसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं. यही वजह है कि मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं.

मौसम विभाग ने फिलहाल प्रदेश के कई जिलों को ऑरेंज और येलो अलर्ट की श्रेणी में रखा है. ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत शामिल हैं. वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखने के साथ ही संभावित आपदा की स्थिति में तत्काल रिस्पॉन्स सुनिश्चित करने को कहा गया है.

खास तौर पर पर्वतीय जनपदों के उन इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है, जिन्हें पहले से ही भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है. इन क्षेत्रों में सरकारी मशीनरी और संबंधित विभागों को पहले से जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, लेकिन ताजा मौसम अलर्ट के बाद जिला प्रशासन को अतिरिक्त एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं. सड़क मार्गों पर जेसीबी और अन्य जरूरी मशीनरी की उपलब्धता बनाए रखने के साथ ही आपात स्थिति में राहत और बचाव दल को तत्काल सक्रिय करने की तैयारी की जा रही है.