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राहुल गांधी के गद्दार बयान भाजपा ने फूंका पुतला, कांग्रेस ने भी मंत्री के खिलाफ दी तहरीर

रायबरेली: भाजपा जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल पासी की अगुवाई में को राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री को गद्दार कहने वाले बयान को लेकर शनिवार को पुतला फूंका. साथ ही कोतवाली में एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत पत्र दिया. वहीं कांग्रेस ने भी राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बयान पर आपत्ति जताते हुए एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत पत्र दिया. राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जताते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुपर मार्केट चौराहे पर राहुल गांधी का पुतला फूंका.

प्रदर्शन के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल पासी ने चेतावनी दी कि आगे हम राहुल गांधी की अर्थी यात्रा भी निकालेंगे. इसी के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी वाले वायरल वीडियो को लेकर भी कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली. भाजपा नेताओं ने कांग्रेस से माफी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन उग्र करने की बात कही.



बुद्धि लाल पासी ने कहा कि राहुल गांधी का पुतला आज जलाया गया है. राहुल गांधी रायबरेली के सांसद हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नेता हैं. उनका रायबरेली में जनता के कामों और विकास से कोई मतलब नहीं रहता है. जब भी वह आते हैं वह अभद्र बात कह कर चले जाते हैं. बोलने की आजादी का मतलब यह नहीं कि देश की प्रधानमंत्री, गृहमंत्रीव हमारे आरएसएस परिवार को गद्दार की गाली दें.

निश्चित तौर पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा हम लोग उनका पुतला फूंकेंगे और आने वाले समय में उनकी अर्थी भी निकालेंगे. रायबरेली की जनता इस प्रकार की भाषा को बर्दाश्त नहीं करेगी.



वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा कि भाजपा के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने हमारे नेता राहुल गांधी को अपशब्दों से नवाजा है. उनको बेवकूफ कहा है. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व राजीव गांधी को भी अपशब्दों से नवाजा है. राजीव गांधी भारत रत्न है. राहुल गांधी विपक्ष के नेता है.