दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग मामलों के बाद चिकित्सा शिक्षा निदेशक ने किया निरीक्षण, छात्रों को दिलाया भरोसा

देहरादून: बीते दिनों देहरादून के राजकीय दून मेडिकल कॉलेज से रैगिंग का मामला सामने आया था. जिसके बाद रैगिंग की बढ़ते मामलों को देखते हुए दून मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने छात्रावासों का निगरानी तंत्र को मजबूत किये जाने का निर्णय लिया है. कॉलेज प्रशासन की तरफ से एंटी-रैगिंग स्क्वाड की क्षमता बढ़ाने की तैयारी की गई है और एंटी-रैगिंग कमेटी को छात्रावासों का प्रतिदिन निरीक्षण किये जाने को कहा है.

उत्तराखंड के चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. अजय आर्य ने बीते दिन दून मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने एमबीबीएस-2025 बैच व सीनियर छात्रों से बातचीत करते हुए छात्रों की समस्याओं को सुना और भरोसा दिलाया कि किसी भी शिकायत पर तत्काल समाधान किया जाएगा. डॉ. अजय आर्य ने छात्रों से पढ़ाई, छात्रावास, भोजन, सुरक्षा और शैक्षणिक माहौल से जुड़ी परेशानियों के बारे में जानकारी ली. उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा कॉलेज प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि निदेशालय के दरवाजे भी छात्रों के लिए हर वक्त खुले हुए हैं.

छात्रों से बातचीत के दौरान उन्होंने सलाह दी कि किसी भी समस्या की स्थिति में वे सबसे अपने शिक्षक या मेट्रन से संपर्क करें और अध्यापक को अपने अभिभावक की तरह समझें. निरीक्षण के दौरान उन्होंने कॉलेज में सुरक्षा उपायों, छात्रावास व्यवस्था, हॉस्टल स्टाफ और एंटी-रैगिंग स्क्वाड की कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा की गई. इस दौरान डॉ. अजय आर्य ने हॉस्टल में सुझाव पेटिका लगाने को कहा. एंटी-रैगिंग कमेटी को उन्होंने निर्देशित किया कि छात्रावासों का प्रतिदिन निरीक्षण किया जाए और एंटी-रैगिंग स्क्वाड की क्षमता बढ़ाई जाए.