PM मोदी की अपील के बाद कानपुर मेयर का बड़ा फैसला; बोली- ई-स्कूटी से नगर निगम जाऊंगी
महापौर प्रमिला पांडेय ने कहा, पीएम मोदी की जो सोच है निश्चित तौर पर वह दूरगामी परिणाम वाली हमेशा से रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 8:05 AM IST
कानपुर: शहर की मेयर प्रमिला पांडेय ने बुधवार से अपनी कार या अन्य काफिलों वाले वाहन से नगर निगम मुख्यालय न आकर अपनी ई-स्कूटी से मुख्यालय पहुंचेंगी. महापौर प्रमिला पांडेय ने कहा, पीएम मोदी की जो सोच है निश्चित तौर पर वह दूरगामी परिणाम वाली हमेशा से रही है. अगर उन्होंने इस बात को समझा कि सभी देशवासी डीजल व पेट्रोल का संयमित तौर से उपयोग करें तो यह सराहनीय है.
उन्होंने कहा कि हमें अपने काम से आना-जाना है तो हम ई-स्कूटी से आ जा सकते हैं. उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है. कभी जरूरी होगा, तो कार या अन्य वाहन आ जाएंगे. जितनी बचत पेट्रोल व डीजल की होगी उतना सभी के लिए बेहतर होगा.
अब एक साथ फील्ड पर जाएंगे सभी अफसर: मेयर प्रमिला पांडेय ने कहा, अभी तक नगर निगम में अगर अफसरों अपने-अपने वाहनों से काम पर पहुंचते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. इस संबंध में बुधवार को मैंने नगर आयुक्त को पत्र लिख दिया है. अब एक ही वाहन से सभी अभियंता एक साथ निरीक्षण पर निकलेंगे. इस कदम से भी काफी हद तक डीजल-पेट्रोल की बचत होगी.
मेयर ने कहा, वह सभी पार्षदों से भी कहेंगी कि पार्षद अपने वाहनों के बजाए ई-स्कूटी से आना-जाना शुरू कर दें. यह सभी के हित में है. पेट्रोल-डीजल के साथ ही गैस की किल्लत को देखते हुए सभी लोग गैस का भी संभालकर उपयोग करें.
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