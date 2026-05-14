PM की अपील के बाद NDMC ने भी पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए ऊर्जा संरक्षण से जुड़े बड़े निर्णय लिए, जानें इनके बारे में
इलेक्ट्रिक वाहनों की पार्किंग पर 50% छूट, प्रत्येक सोमवार अधिकारी एवं कर्मचारी करेंगे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग.
Published : May 14, 2026 at 10:17 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मोदी के ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा दक्षता एवं डिजिटल कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के आह्वान पर एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने गुरुवार को पालिका केंद्र स्थित परिषद कक्ष में सभी विभागाध्यक्षों की उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक में एनडीएमसी क्षेत्रों में लागू किए जाने वाले कई महत्वपूर्ण एवं परिवर्तनकारी विकास संबंधी निर्णयों पर चर्चा कर उन्हें अंतिम रूप दिया गया.
अधिकारियों को संबोधित करते हुए कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री के स्वच्छ, हरित एवं आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ खड़ा है. उन्होंने कहा कि आज लिए गए निर्णय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए लिए गए हैं. उन्होंने कहा कि देश की राजधानी के केंद्र क्षेत्र का प्रबंधन करने वाली संस्था होने के नाते एनडीएमसी की विशेष जिम्मेदारी है कि वह पर्यावरण अनुकूल प्रशासन एवं जनहितकारी सतत व्यवस्थाओं को अपनाने में उदाहरण प्रस्तुत करे.
एनडीएमसी कर्मचारियों के लिए शटल बस सेवा
ईंधन की बचत, ट्रैफिक जाम कम करने और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कल 15 मई से एनडीएमसी चार प्रमुख आवासीय क्षेत्रों से कर्मचारियों के लिए शटल बस सेवा शुरू करेगी. यह सेवा निम्न क्षेत्रों के लिए उपलब्ध होगी.
- पालिका आवास, सरोजिनी नगर
- पालिका ग्राम, लक्ष्मीबाई नगर
- अमृत काल निवास, जोर बाग रोड
- बापू धाम फ्लैट्स, चाणक्यपुरी
बसें सुबह 9:00 बजे निर्धारित स्थानों पर पहुंचेंगी तथा 9:30 बजे पालिका केंद्र के लिए रवाना होंगी. शाम को बसें 5:30 बजे पालिका केंद्र से चलकर 6:00 बजे आवासीय क्षेत्रों तक पहुंचेंगी. प्रत्येक रूट के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे, ताकि सेवा का बेहतर संचालन सुनिश्चित हो सके.
14 अतिरिक्त स्थानों तक सेवा का विस्तार
चहल ने बताया कि सोमवार से एनडीएमसी 16 बसों के माध्यम से इस सेवा का विस्तार 14 अतिरिक्त आवासीय क्षेत्रों तक करेगी. इसके लिए रूट निर्धारित किए जा चुके हैं.
इन क्षेत्रों में शामिल हैं.
- पालिका आवास, सरोजिनी नगर
- पालिका ग्राम, लक्ष्मीबाई नगर
- अमृत काल निवास, जोर बाग रोड
- पालिका कुंज, मेहर चंद मार्केट
- पालिका निवास, लोधी रोड
- मल्टीस्टोरी फ्लैट्स, लोधी रोड
- बापू धाम फ्लैट्स
- पालिका मिलन
- पुष्प विहार, साकेत
- वाल्मीकि सदन
- गांधी सदन
- पालिका निकेतन, आर.के. पुरम
- पालिका एन्क्लेव, मोती बाग
- रोहिणी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, रोहिणी
सार्वजनिक परिवहन एवं साझा परिवहन को बढ़ावा
चहल ने घोषणा की कि प्रत्येक सोमवार सभी विभागाध्यक्ष एवं अधिकारी मेट्रो अथवा अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों का उपयोग करेंगे. कर्मचारियों को भी साझा परिवहन प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा. मैदानी निरीक्षण एवं साइट विजिट के दौरान अधिकारी साझा अर्बेनिया 16-सीटर वाहनों का उपयोग करेंगे ताकि निजी वाहनों का उपयोग कम हो सके.
ई-मोबिलिटी एवं साइकिल उपयोग को बढ़ावा
पर्यावरण अनुकूल परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए एनडीएमसी पार्किंग स्थलों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क में 50% छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है. एनडीएमसी ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एवं दिल्ली पुलिस के साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए ई-रिक्शा एवं ई-ऑटो सेवाओं को बढ़ावा देने तथा उन्हें सुव्यवस्थित करने पर भी चर्चा की, ताकि अंतिम मील की कनेक्टिविटी बेहतर हो सके.
चहल ने बताया कि वर्तमान में एनडीएमसी के पास 51 ई-बाइक स्टेशन एवं लगभग 5,000 साइकिलें उपलब्ध हैं, जिनका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशनों के साथ भी इस विषय पर चर्चा की गई, जिसमें अधिवक्ताओं एवं कानूनी पेशे से जुड़े लोगों को कारपूलिंग एवं साझा परिवहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया.
डिजिटल कार्य प्रणाली एवं यात्रा में कमी
अनावश्यक यात्रा कम करने, ईंधन बचाने और कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन बैठकों एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्राथमिकता दी जाएगी. चहल ने बताया कि सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की आधिकारिक विदेशी यात्राएं फिलहाल रद्द कर दी गई हैं. कर्मचारियों को गैर-जरूरी निजी विदेशी यात्राओं से बचने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा.
पेट्रोल, डीजल एवं सीएनजी वाहन नहीं खरीदे जाएंगे
एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए एनडीएमसी ने अगले एक वर्ष तक कोई नया पेट्रोल, डीजल या सीएनजी वाहन नहीं खरीदने का निर्णय लिया है. इसके स्थान पर पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधनों एवं उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग पर ध्यान दिया जाएगा. एनडीएमसी कार्यालयों एवं संस्थानों में ऊर्जा संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा.
मेक इन इंडिया’ उत्पादों को बढ़ावा
बैठक में विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए कि एनडीएमसी सरकारी उपयोग के लिए मेक इन इंडिया उत्पादों को प्राथमिकता देगी तथा कर्मचारियों एवं नागरिकों को भी स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित करेगी. एनडीएमसी उपाध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही एनडीएमसी विभिन्न आरडब्ल्यूए एवं मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशनों के साथ बैठकें आयोजित करेगी, ताकि सतत जीवनशैली, जिम्मेदार उपभोग एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके. स्वस्थ जीवनशैली एवं भोजन में तेल के सीमित उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा.
स्कूलों में डिजिटल शिक्षा एवं जागरूकता
शिक्षा विभाग ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करेगा तथा अभिभावकों एवं छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं सतत जीवनशैली पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा. चहल ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत चिन्हित विभागों में आवश्यकता के अनुसार समूह ‘B’ एवं समूह ‘C’ श्रेणी के अधिकतम 33% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी जा सकती है.
बेहतर समन्वय के लिए नोडल अधिकारी
सभी विभागों में इन निर्णयों के पालन एवं निगरानी के लिए एक विशेष नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा. अंत में कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि एनडीएमसी प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ, हरित एवं विकसित भारत के विजन के अनुरूप ऊर्जा दक्ष, पर्यावरण अनुकूल एवं जनहितकारी पहल को आगे भी निरंतर लागू करती रहेगी.
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