ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहदी बाड़मेर में एक बार फिर सुनाई दी सायरन की गूंज, ये रही वजह

ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहदी बाड़मेर में एक बार फिर सुनाई दी सायरन की गूंज, ये रही वजह
जिला प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट किया था कि यह सिर्फ तकनीकी परीक्षण है.
Published : October 1, 2026 at 5:26 PM IST
बाड़मेर: ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर सरहदी जिले बाड़मेर में सायरन (एयर रेड वार्निंग सिस्टम) की गूंज सुनाई दी. गुरुवार को बाड़मेर शहर के अलग-अलग हिस्सों में लगे सायरनों का ट्रॉयल कर टेस्टिंग की गई. इस तकनीकी परीक्षण के दौरान शहर के पीजी कॉलेज, पुलिस लाइन, गांधी चौक सहित प्रमुख स्थानों पर सायरन बजाए गए.
गुरुवार को बाड़मेर जिले में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के महानिदेशालय अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक की विशेष टीम ने सायरन का ट्रायल किया. टीम की मौजूदगी में सायरन सिस्टम के विभिन्न तकनीकी पहलुओं की ट्रायल कर बारीकी से जांच की गई. इस ट्रायल का मुख्य उद्देश्य बाड़मेर में लगे सायरन सिस्टम की ध्वनि क्षमता, कार्यप्रणाली, तकनीकी कनेक्टिविटी को जांचा गया ताकि आवश्यकता पड़ने पर एक सिस्टम से अलग-अलग स्थानों पर लगे सायरनों को सक्रिय किया जा सके ओर किसी संभावित आपात स्थिति में समय रहते लोगों तक चेतावनी दी जा सके.
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इसके लिए बाड़मेर में अलग–अलग स्थानों पर लगे सायरन सिस्टम की टेस्टिंग की गई और सायरन बजाकर ट्रायल किया. इस ट्रायल का एक महत्वपूर्ण पहलू बाड़मेर में लगे सायरन सिस्टम को आधुनिक तकनीक से जोड़ना भी माना जा रहा है. सायरन की आवाज सुनकर नागरिकों में किसी तरह का भ्रम या भय पैदा न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट किया था कि यह सिर्फ तकनीकी परीक्षण है.
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बाड़मेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर रवींद्र कुमार ने एक दिन पहले ही बताया दिया था कि गुरुवार को बाड़मेर जिले में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के महानिदेशालय अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक की विशेष टीम सायरन का ट्रायल करेगी. उन्होंन आमजन से सायरन की आवाज सुनकर घबराने और किसी तरह की अफवाह पर विश्वास नहीं करने की पहले की थी. जिसका व्यापक असर देखने को मिला सायरन की टेस्टिंग के दौरान लोगों में किसी तरह का पैनिक नजर नही आया ओर बाड़मेर में अलग-अलग स्थान पर लगे सायरन का सफल ट्रायल किया गया.