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ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहदी बाड़मेर में एक बार फिर सुनाई दी सायरन की गूंज, ये रही वजह

फिर सुनाई दी सायरन की गूंज ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर सरहदी जिले बाड़मेर में सायरन (एयर रेड वार्निंग सिस्टम) की गूंज सुनाई दी. गुरुवार को बाड़मेर शहर के अलग-अलग हिस्सों में लगे सायरनों का ट्रॉयल कर टेस्टिंग की गई. इस तकनीकी परीक्षण के दौरान शहर के पीजी कॉलेज, पुलिस लाइन, गांधी चौक सहित प्रमुख स्थानों पर सायरन बजाए गए.