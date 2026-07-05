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उत्तराखंड की सूख रही इन 13 नदियों को मिलेगा नया जीवन, सबसे बड़े संस्थान करेंगे अध्ययन

देहरादून: उत्तराखंड में नदियों पर बढ़ते संकट और सूखते जल स्रोतों को लेकर बड़े स्तर पर अध्ययन की तैयारी है. खास बात यह है कि देश की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं इस काम को करने जा रही हैं. इसमें वन डिस्ट्रिक्ट-वन रिवर की तर्ज पर हर जिले में किसी एक नदी को चिन्हित किया गया है. अच्छी बात ये है कि इसके आसपास ग्राउंड वाटर रिचार्ज और पॉन्ड के अलावा झीलों को पुनर्जीवित करने पर भी काम किया जाएगा. ईटीवी भारत की स्पेशल रिपोर्ट.

उत्तराखंड की 13 नदियों को मिलेगा नया जीवन: उत्तराखंड में नदियों पर बढ़ते संकट और लगातार सूखते जल स्रोतों को लेकर अब बड़े स्तर पर पहल शुरू की जा रही है. राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य कर रही स्प्रिंग एंड रिवर रिजूवनेशन अथॉरिटी (SARA-सारा) ने प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियों के पुनर्जीवन के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है. खास बात यह है कि इस योजना के तहत राज्य के सभी 13 जिलों से एक-एक नदी का चयन किया गया है और इनके अध्ययन की जिम्मेदारी देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को सौंपी जा रही है.

उत्तराखंड की सूख रही इन 13 नदियों को मिलेगा नया जीवन (ETV Bharat)

राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संस्थान करेंगे सूखती नदियों का अध्ययन: यह पहल वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर की तर्ज पर शुरू की गई है, जिसके तहत प्रत्येक जिले की ऐसी नदी को चुना गया है, जो स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ पुनर्जीवन की आवश्यकता भी महसूस कर रही है. इसके साथ ही नदी के आसपास मौजूद जल स्रोतों, भूजल पुनर्भरण की स्थिति, झीलों, तालाबों और अन्य जल निकायों का भी अध्ययन किया जाएगा, ताकि पूरे जल तंत्र को एक साथ मजबूत किया जा सके.

वैज्ञानिक हर जिले की एक नदी पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे: दरअसल 'सारा' (State Agency for Rejuvenation and Augmentation of Water Sources) लंबे समय से राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करता रहा है. अब तक विभिन्न क्षेत्रों में झरनों, धाराओं और छोटी नदियों के संरक्षण से जुड़े कई प्रोजेक्ट संचालित किए जा चुके हैं, लेकिन इस बार संस्था का फोकस पूरे प्रदेश की 13 प्रमुख नदियों पर केंद्रित है. इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अध्ययन और तकनीकी सुझावों के लिए देश के अग्रणी संस्थानों को जोड़ा जा रहा है, जिससे वैज्ञानिक आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा सके.

नदियों के जल प्रवाह में कमी आई है: इस परियोजना में शामिल अधिकांश नदियों में पिछले कुछ सालों के दौरान जल प्रवाह में कमी दर्ज की गई है. कई क्षेत्रों में जल स्रोतों के सूखने और भूजल स्तर में गिरावट का असर नदियों पर भी दिखाई देने लगा है. ऐसे में इन नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन और दीर्घकालिक रणनीति तैयार करना बेहद जरूरी माना जा रहा है.

अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल की नदियों का अध्ययन ये संस्थान करेंगे: परियोजना के तहत अल्मोड़ा जिले की जटा गंगा, बागेश्वर की गरुड़ गंगा और पिथौरागढ़ जिले की पूर्वी रामगंगा नदी का अध्ययन जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान द्वारा किया जाएगा. वहीं नैनीताल जिले की शिप्रा नदी और चंपावत जिले की गौड़ी नदी के अध्ययन की जिम्मेदारी आईआईटी रुड़की को सौंपी गई है.

पौड़ी, टिहरी, देहरादून और चमोली की नदियों के अध्ययन की जिम्मेदारी इन संस्थानों को: इसी प्रकार पौड़ी जिले की नयार पूर्वी और नयार पश्चिमी नदियों के अध्ययन के लिए राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की को चुना गया है. टिहरी और देहरादून जिलों से जुड़ी सोंग नदी का अध्ययन भी यही संस्थान करेगा. चमोली जिले में स्थित चंद्रभागा नदी और रुद्रप्रयाग जिले की पुनार नदी पर वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के विशेषज्ञ अध्ययन करेंगे.