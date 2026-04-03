नवरात्र के बाद गंगा जल से किया गया मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर का शुद्धीकरण
हजारों भक्तों के साथ विधायक रत्नाकर मिश्रा ने भी पवित्र गंगा नदी से जल लाकर मंदिर में घटा अभिषेक किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 4:58 PM IST
मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद में नवरात्र मेला संपन्न होने के बाद मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर का गंगाजल से शुद्धीकरण किया गया. हजारों भक्तों के साथ विधायक रत्नाकर मिश्रा ने भी पवित्र गंगा नदी से जल लाकर मंदिर में घटा अभिषेक किया है. यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है.
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर पर आज गंगा नदी से पवित्र जल लाकर मंदिर का शुद्धीकरण किया गया है. पूरे मंदिर परिसर को गंगाजल से धुलाई की गई है.
इस दौरान हजारों की संख्या में मां विंध्यवासिनी के भक्त शामिल थे. गंगा नदी से घड़े में जल लाकर शुद्धीकरण किया है. भाजपा विधायक रत्नाकर मिश्रा ने भी भक्तों के साथ गंगा घाट से मंदिर तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें में दिखे.'जय माता दी' के जयकारों के साथ धुलाई की है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्र के दौरान विंध्याचल धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं. तंत्र-मंत्र साधना करते हैं. मंदिर का गंगाजल से शुद्धीकरण किया जाता है.ऐसा माना जाता है कि इस प्रक्रिया से नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं से मुक्ति मिलती है. माँ का क्षेत्र में सुख-समृद्धि बनी रहती है.
विधायक रत्नाकर मिश्रा ने बताया कि यह प्राचीन परंपरा है. यह हमारे दादा परदादा के जमाने से पहले से चलता चला आ रहा है. अब हम सब कर रहे हैं. उन्होंने कहाकि कि इस पूजा-अर्चना में अप पोता भी शामिल हो रहा है. साथ में इसमें सभी समुदायों के लोग मिलकर भाग लेते हैं. विंध्यवासिनी देवी मंदिर की सेवा और सफाई कर भक्तों को आध्यात्मिक सुख और शांति की अनुभूति होती है.