ETV Bharat / state

नवरात्र के बाद गंगा जल से किया गया मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर का शुद्धीकरण

गंगा जल से किया गया मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर का शुद्धीकरण. ( ETV Bharat )

मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद में नवरात्र मेला संपन्न होने के बाद मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर का गंगाजल से शुद्धीकरण किया गया. हजारों भक्तों के साथ विधायक रत्नाकर मिश्रा ने भी पवित्र गंगा नदी से जल लाकर मंदिर में घटा अभिषेक किया है. यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है. उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर पर आज गंगा नदी से पवित्र जल लाकर मंदिर का शुद्धीकरण किया गया है. पूरे मंदिर परिसर को गंगाजल से धुलाई की गई है. इस दौरान हजारों की संख्या में मां विंध्यवासिनी के भक्त शामिल थे. गंगा नदी से घड़े में जल लाकर शुद्धीकरण किया है. भाजपा विधायक रत्नाकर मिश्रा ने भी भक्तों के साथ गंगा घाट से मंदिर तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें में दिखे.'जय माता दी' के जयकारों के साथ धुलाई की है.