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नौगई ट्रिपल मर्डर के बाद सख्ती, गेज नदी में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 5 वाहन जब्त

जिला खनिज विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि चिरमी क्षेत्र के गेज नदी घाट से बिना अनुमति बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है. शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला खनिज अधिकारी इंद्र लाल राजवाड़े के नेतृत्व में विभागीय टीम ने घाट पर अचानक दबिश दी.

कोरिया: सोनहत थाना क्षेत्र के नौगई गांव में रेत सप्लाई को लेकर हुए चर्चित तिहरे हत्याकांड के बाद जिला प्रशासन अवैध रेत खनन और परिवहन के खिलाफ पूरी तरह सक्रिय हो गया है. इसी क्रम में जिला खनिज विभाग ने चिरमी स्थित गेज नदी घाट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रेत परिवहन में संलिप्त पाए गए पांच गाड़ियों को जब्त किया है. विभाग की इस कार्रवाई से अवैध रेत कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.

गेज नदी में खनन कर रही 5 गाड़ियों पर कार्रवाई

जांच के दौरान नदी तट पर दो ट्रैक्टर और तीन टिपर संदिग्ध परिस्थितियों में खड़े मिले. टीम ने दस्तावेजों की जांच की, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सभी पांच वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया. इसके बाद वाहनों के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई.

खनिज विभाग का कहना है कि जिले में अवैध रेत खनन और परिवहन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. नौगई तिहरे हत्याकांड के बाद प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि रेत के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी.

नौगई तिहरे हत्याकांड के बाद खनिज विभाग ने 5 गाड़ियां जब्त की (ETV Bharat Chhattisgarh)

खनिज विभाग की चेतावनी

जिला खनिज अधिकारी इंद्र लाल राजवाड़े ने बताया कि विभाग को गेज नदी से अवैध रेत परिवहन की लगातार सूचना मिल रही थी. सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की, जहां दो ट्रैक्टर और तीन टिपर मिले. सभी वाहनों को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि प्रत्येक वाहन पर लगभग 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही भविष्य में भी जिले के विभिन्न रेत घाटों पर लगातार औचक निरीक्षण और छापेमार कार्रवाई जारी रहेगी.

बैकुंठपुर खनिज विभाग की कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

प्रशासन की इस कार्रवाई को अवैध रेत कारोबार पर बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है. स्थानीय लोगों का भी कहना है कि यदि इसी तरह लगातार निगरानी और सख्त कार्रवाई होती रही तो अवैध खनन पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकेगी.