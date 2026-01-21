पौड़ी गढ़वाल: गांव से लोगों के पलायन के बाद भालू ने भी छोड़ा क्षेत्र, वन महकमे ने बढ़ाई निगरानी
पौड़ी गढ़वाल के बस्तांग गांव से लोगों के पलायन के बाद भालू भी इलाका छोड़कर चला गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 21, 2026 at 7:35 PM IST
देहरादून/पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पोखड़ा ब्लॉक का बस्तांग गांव इन दिनों चर्चाओं में है. दरअसल, इस गांव के लोग यहां से पलायन कर रहे हैं और इसके पीछे वजह भालू की यहां बढ़ती गतिविधि है. खास बात यह है कि अब वन मुख्यालय भी मामले को लेकर सक्रिय हो गया है. भालू को पकड़ने की अनुमति दे दी गई है. हालांकि, लोगों के पलायन करने के साथ ही भालू के भी यहां से कहीं दूर जाने की बात कही जा रही है.
उत्तराखंड के पौड़ी जिले स्थित पोखड़ा ब्लॉक का बस्तांग गांव इन दिनों खासा चर्चा में है. वजह है गांव में भालू की बढ़ती गतिविधियां, जिनके चलते ग्रामीणों को अपना घर-बार छोड़ने तक की नौबत आ गई. हालात इतने गंभीर हो गए थे कि लोग डर के साये में जीने को मजबूर हो गए और आखिरकार कई परिवारों ने गांव से पलायन कर दिया. अब राहत की बात यह है कि जिस भालू के आतंक से गांव खाली हुआ, उसके भी क्षेत्र छोड़कर कहीं और चले जाने की पुष्टि हुई है.
दरअसल, पिछले कई दिनों से बस्तांग गांव और उसके आसपास भालू की लगातार मौजूदगी देखी जा रही थी. भालू ने कई मवेशियों को अपना शिकार बनाया, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया. हालात ऐसे हो गए थे कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डरने लगे थे.
खेती और पशुपालन पर निर्भर इस गांव के लोगों के सामने रोजी-रोटी का भी संकट खड़ा हो गया. बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती चली गई. जिस कारण ग्रामीणों ने गांव छोड़ने का कठिन फैसला लिया.
गांव से पलायन की खबर सामने आते ही वन विभाग में भी हलचल मच गई. मामला सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वन मुख्यालय तक पहुंच गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भालू को पकड़ने की अनुमति दी. इसके लिए विशेष टीम गठित की गई और क्षेत्र में पिंजरा लगाने के साथ-साथ ट्रेंकुलाइजेशन की तैयारी भी की गई.
हालांकि, जब वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया तो यह सामने आया कि ग्रामीणों के पलायन के साथ-साथ भालू भी उस इलाके से कहीं दूर चला गया है. कई दिनों की निगरानी और खोजबीन के बाद वन विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि फिलहाल भालू की मौजूदगी वहां नहीं है.
इस पूरे मामले पर उत्तराखंड वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) रंजन कुमार मिश्रा ने चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि गांववासियों का पलायन बेहद गंभीर विषय है और वन विभाग की प्राथमिकता है कि लोगों को वन्यजीवों के भय से मुक्त किया जाए. उन्होंने बताया कि भालू को पकड़ने की अनुमति दी गई थी और क्षेत्र में गश्त भी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके.
वन विभाग का मानना है कि पर्वतीय इलाकों में केवल भालू ही नहीं, बल्कि गुलदार का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है. हाल के दिनों में हमलों की घटनाओं में इजाफा हुआ है, जो चिंता का विषय है. विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार मौसम की बेरुखी, बारिश और बर्फबारी की कमी के चलते भालू शीतनिद्रा में नहीं जा सके, जिससे उनका मानव बस्तियों की ओर आना बढ़ गया. इसके साथ ही कूड़ा प्रबंधन की खराब व्यवस्था भी वन्यजीवों को आबादी की ओर आकर्षित कर रही है. खुद वन विभाग ने माना है कि कई क्षेत्रों में कूड़ा प्रबंधन संतोषजनक नहीं है, जिसका सीधा असर मानव-वन्यजीव संघर्ष के रूप में सामने आ रहा है.
फिलहाल, बस्तांग गांव में हालात कुछ हद तक सामान्य माने जा रहे हैं, लेकिन वन विभाग सतर्क है. अधिकारियों का कहना है कि निगरानी लगातार जारी रहेगी, ताकि दोबारा ऐसी स्थिति पैदा न हो और ग्रामीण बिना भय के अपने गांव में रह सकें.
ये भी पढ़ें:
- उत्तराखंड में भालू की दहशत से खाली हुआ पूरा गांव, आखिरी परिवार भी शिफ्ट
- अंकिता भंडारी के माता-पिता का भालू से हुआ सामना, बाल-बाल बची जान, जानिए कैसे?
- उत्तराखंड: पहाड़ से राजधानी तक वन्यजीवों का आतंक, हाथी, गुलदार और भालू का सबसे ज्यादा खौफ
- उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 22वीं बैठक, मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने के लिए दिए गए ये निर्देश