JNU की कुलपति के बयान पर बवाल, छात्रसंघ की तरफ से इस्तीफे की मांग तेज

छात्रसंघ की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि कुलपति के शब्दसामाजिक न्याय और समान अवसर की अवधारणा को ठेस पहुंचाते हैं.

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 20, 2026 at 4:58 PM IST

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में एक बार फिर विवाद गहरा गया है. जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (JNUSU) ने विश्वविद्यालय की कुलपति शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित के हालिया पॉडकास्ट बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और उनके इस्तीफे की मांग की है. छात्रसंघ का आरोप है कि गत 16 फरवरी को जारी एक पॉडकास्ट में दिए गए बयान 'स्पष्ट रूप से जातिवादी' हैं और विश्वविद्यालय की संवैधानिक भावना के खिलाफ हैं. छात्रसंघ ने सभी छात्र संगठनों, यूनियनों और देशभर के विश्वविद्यालयों से अपील की है कि 21 फरवरी को 'राष्ट्रीय विरोध दिवस' मनाएं और कुलपति के इस्तीफे की मांग का समर्थन करें.

जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि पिछले पांच दिन से छात्रसंघ आंदोलन कर रहे है. इस बीच जेएनयू की वाइस चांसलर प्रो. शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित के हालिया बयान ने पूरे कैंपस में आक्रोश पैदा कर दिया है. एक पॉडकास्ट में वीसी ने यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन को 'अननेसेसरी' और 'इलॉजिकल' बताया. साथ ही उन्होंने दलित समुदाय को 'ब्लैक्स की तरह विक्टिमहुड से ग्रसित' कहकर संबोधित किया. उन्होंने कहा कि यह बयान न केवल संवेदनहीन है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के मूल्यों पर सीधा हमला है.

छात्रसंघ पदाधिकारियों ने जताया विरोध (ETV Bharat)

लगाया ये आरोप: उन्होंने कहा कि ऐसे शब्द जेएनयू जैसे प्रगतिशील परिसर की गरिमा, आत्मसम्मान और वर्षों के संघर्षों को ठेस पहुंचाते हैं. वीसी सार्वजनिक रूप से माफी मांगें. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो विरोध और तेज किया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि यूनियन सदस्यों को डराने और 'आउट ऑफ बाउंड' करने के लिए लगातार सुरक्षा गार्ड भेजे जा रहे हैं. हम किसी भी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं और अपने अधिकारों व सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे.

छात्रसंघ ने किया ये सवाल: JNUSU ने बयान जारी कर कहा कि कुलपति के शब्द विश्वविद्यालय परिसर में सामाजिक न्याय और समान अवसर की अवधारणा को ठेस पहुंचाते हैं. छात्रसंघ ने सवाल उठाया कि क्या यही वह 'विश्वदृष्टि' है जिसकी बात की गई थी? छात्र नेताओं का कहना है कि विश्वविद्यालय जैसे सार्वजनिक संस्थान में संवैधानिक मूल्यों समानता, सामाजिक न्याय और समावेश का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए.

छात्रों में नाराजगी: जेएनयू छात्रसंघ (JNUSU) से जुड़े सभी चार पदाधिकारियों अध्यक्ष अदिति मिश्रा, उपाध्यक्ष के. गोपिका, जनरल सेक्रेटरी सुनील यादव, जॉइंट सेक्रेटरी दानिश अली और एक पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष नीतीश कुमार को विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से दो सेमेस्टर के लिए निष्कासित किए जाने के फैसले के बाद छात्रसंघ पिछले पांच दिनों से एसएसएल के सामने अपनी मांगो को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. इसके अलावा कई अन्य छात्रों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाए जाने से छात्रों में नाराजगी भी है.

संपादक की पसंद

