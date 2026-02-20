ETV Bharat / state

JNU की कुलपति के बयान पर बवाल, छात्रसंघ की तरफ से इस्तीफे की मांग तेज

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में एक बार फिर विवाद गहरा गया है. जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (JNUSU) ने विश्वविद्यालय की कुलपति शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित के हालिया पॉडकास्ट बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और उनके इस्तीफे की मांग की है. छात्रसंघ का आरोप है कि गत 16 फरवरी को जारी एक पॉडकास्ट में दिए गए बयान 'स्पष्ट रूप से जातिवादी' हैं और विश्वविद्यालय की संवैधानिक भावना के खिलाफ हैं. छात्रसंघ ने सभी छात्र संगठनों, यूनियनों और देशभर के विश्वविद्यालयों से अपील की है कि 21 फरवरी को 'राष्ट्रीय विरोध दिवस' मनाएं और कुलपति के इस्तीफे की मांग का समर्थन करें.

जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि पिछले पांच दिन से छात्रसंघ आंदोलन कर रहे है. इस बीच जेएनयू की वाइस चांसलर प्रो. शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित के हालिया बयान ने पूरे कैंपस में आक्रोश पैदा कर दिया है. एक पॉडकास्ट में वीसी ने यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन को 'अननेसेसरी' और 'इलॉजिकल' बताया. साथ ही उन्होंने दलित समुदाय को 'ब्लैक्स की तरह विक्टिमहुड से ग्रसित' कहकर संबोधित किया. उन्होंने कहा कि यह बयान न केवल संवेदनहीन है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के मूल्यों पर सीधा हमला है.

छात्रसंघ पदाधिकारियों ने जताया विरोध (ETV Bharat)

लगाया ये आरोप: उन्होंने कहा कि ऐसे शब्द जेएनयू जैसे प्रगतिशील परिसर की गरिमा, आत्मसम्मान और वर्षों के संघर्षों को ठेस पहुंचाते हैं. वीसी सार्वजनिक रूप से माफी मांगें. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो विरोध और तेज किया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि यूनियन सदस्यों को डराने और 'आउट ऑफ बाउंड' करने के लिए लगातार सुरक्षा गार्ड भेजे जा रहे हैं. हम किसी भी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं और अपने अधिकारों व सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे.