सरपंच चुनाव में हार के बाद रामलाल के साथ खड़ा हुआ गांव, ग्रामीणों ने एक करोड़ जुटाने का किया ऐलान
ग्रामीणों ने चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल की गई गाड़ियों का किराया और डीजल का खर्च भी नहीं लेने का निर्णय लिया.
Published : November 18, 2026 at 7:08 PM IST
बालोतरा : पंचायतीराज चुनाव में जीत और हार को लेकर अक्सर राजनीतिक खींचतान देखने को मिलती है. लेकिन राजस्थान के बालोतरा जिले के भटाला ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने एक ऐसी मिसाल पेश की है, जिसने आपसी भाईचारे की नई तस्वीर सामने रखी है. सरपंच चुनाव में प्रत्याशी रहे रामलाल गोदारा ने बताया कि सरपंच चुनाव में 8 वोट के अंतर से पीछे रह गए. ग्रामीणों ने 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की थी और 60 लाख रुपए दे दिए हैं. इसके साथ चुनाव प्रचार प्रसार में लगी गाड़ियों का किराया और डीजल के पैसे भी नही लेने का निर्णय लिया.
पंचायतीराज चुनाव के चौथे चरण में 16 नवंबर को हुए सरपंच चुनाव में महज 8 वोट से हार का सामना करने वाले प्रत्याशी रामलाल गोदारा को भटाला गांव के ग्रामीणों ने हारने के बाद भी अपना पूरा समर्थन दिया है. मंगलवार को गांव में आयोजित हुई धन्यवाद सभा में ग्रामीणों ने रामलाल की हौसला अफजाई करते हुए एक करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की. इस दौरान करीब 60 लाख रुपए की राशि भी जुटाई दी गई. इतना ही नहीं ग्रामीणों ने चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल की गई गाड़ियों का किराया और डीजल का खर्च भी नहीं लेने का निर्णय लिया.
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गांव के लोगों का कहना है कि सरपंच चुनाव में गांव के लोगों ने एकजुट होकर रामलाल को अपना प्रत्याशी बनाया था. चुनाव में उन्होंने पूरी ताकत के साथ प्रचार किया, लेकिन परिणाम में महज 8 वोट के अंतर से हार का सामना करना पड़ा. हालांकि ग्रामीणों को कहना है कि यह रामलाल की हार नहीं बल्कि उनकी जीत है. रामलाल गोदारा ने गांव के लोगों का आभार जताया.
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उन्होंने कहा कि जिस प्रकार गांव के लोगों ने विश्वास और अपनापन के साथ साथ दिया है, वह उनके लिए किसी जीत से कम नहीं है. उन्होंने घोषणा कि ग्रामीणों की ओर से मिलने वाली राशि से गांव की जरूरत को ध्यान में रखते हुए एंबुलेंस खरीदी जाएगी ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में चिकित्सा सुविधा मिल सके. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे हमेशा गांव की सेवा और विकास के लिए काम करते रहेंगे.
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