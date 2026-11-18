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सरपंच चुनाव में हार के बाद रामलाल के साथ खड़ा हुआ गांव, ग्रामीणों ने एक करोड़ जुटाने का किया ऐलान

हारे प्रत्याशी के साथ खड़ा हुआ गांव ( Source - Social Media )

बालोतरा : पंचायतीराज चुनाव में जीत और हार को लेकर अक्सर राजनीतिक खींचतान देखने को मिलती है. लेकिन राजस्थान के बालोतरा जिले के भटाला ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने एक ऐसी मिसाल पेश की है, जिसने आपसी भाईचारे की नई तस्वीर सामने रखी है. सरपंच चुनाव में प्रत्याशी रहे रामलाल गोदारा ने बताया कि सरपंच चुनाव में 8 वोट के अंतर से पीछे रह गए. ग्रामीणों ने 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की थी और 60 लाख रुपए दे दिए हैं. इसके साथ चुनाव प्रचार प्रसार में लगी गाड़ियों का किराया और डीजल के पैसे भी नही लेने का निर्णय लिया.