ETV Bharat / state

उत्तराखंड में होम डिलीवरी में 91 फीसदी की आई कमी, जल्द लागू होगी मैटरनल रेफरल ट्रैकिंग एसओपी

उत्तराखंड में अप्रैल 2026 में सिर्फ 36 होम डिलीवरी हुई हैं, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और ऊधम सिंह नगर में एक भी होम डिलीवरी दर्ज नहीं हुई

UTTARAKHAND HOME DELIVERIES
उत्तराखंड स्वास्थ्य महानिदेशालय (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 15, 2026 at 9:47 AM IST

|

Updated : May 15, 2026 at 10:26 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड में संस्थागत डिलीवरी को बढ़ावा देने और होम डिलीवरी के आंकड़े को शून्य किए जाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार पहल की जा रही है. इसके तहत अप्रैल 2026 में मात्र 36 होम डिलीवरी हुई हैं. पिछले साल अप्रैल महीने में 404 होम डिलीवरी हुई थी. दिलचस्प बात ये है कि राज्य के तीन जिलों में एक भी होम डिलीवरी दर्ज नहीं हुई.

मैटरनल रेफरल ट्रैकिंग के लिए जल्द लागू होगी एसओपी: ऐसे में होम डिलीवरी में 91.1 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से मैटरनल रेफरल ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑडिट सिस्टम के लिए एक एसओपी भी तैयार की गई है, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा. इस एसओपी के तहत गर्भवती महिलाओं के रेफरल, परिवहन, अस्पताल तक पहुंच, उपचार और फॉलोअप की व्यवस्थित निगरानी और अधिक प्रभावी ढंग से की जाएगी.

मातृ स्वास्थ्य की टीम ने किया होम डिलीवरी का ऑडिट: उत्तराखंड में राज्य मातृ स्वास्थ्य टीम की ओर से होम डिलीवरी के हर मामले का ऑडिट किया गया. इसका उद्देश्य सिर्फ आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि ये समझना था कि किन क्षेत्रों में किन कारणों से महिलाएं अब भी घर पर प्रसव के लिए मजबूर हो रही हैं. इन कारणों के आधार पर सुधारात्मक रणनीतियां तैयार की गईं. इसके साथ ही होम डिलीवरी रोकने, मातृ एवं नवजात मृत्यु दर कम करने, गर्भवती महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच सुनिश्चित करने, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की समय रहते पहचान करने, एनीमिया प्रबंधन और समयबद्ध रेफरल सिस्टम को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

स्टेट मैटरनल हेल्थ वॉर रूम से हो रही मॉनिटरिंग: राज्य स्तर पर स्थापित स्टेट मैटरनल हेल्थ वॉर रूम (State Maternal Health WAR Room) इस पूरी व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है. इसके जरिए गर्भवती महिलाओं, विशेषकर संभावित प्रसव तिथि के करीब पहुंच चुकी महिलाओं और हाई रिस्क प्रेगनेंसी मामलों की डिजिटल रूप से प्रतिदिन निगरानी की जा रही है. वॉर रूम के जरिए राज्य, जिला, ब्लॉक और फील्ड स्तर की स्वास्थ्य टीमों के बीच समन्वय को मजबूत किया गया है. केस-वार फॉलोअप, रेफरल ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि डिजिटल ट्रैकिंग के कारण समय रहते हस्तक्षेप संभव हो पा रहा है, जिससे होम डिलीवरी और जटिल प्रसव के मामलों में कमी आई है.

अल्ट्रासाउंड अभियान पर जोर: प्रदेश के दुर्गम और पर्वतीय क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच पहुंचाने के लिए राज्य के सात पर्वतीय जिलों- अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में विशेष अल्ट्रासाउंड अभियान संचालित किया गया. इस अभियान के तहत कुल 10,184 अल्ट्रासाउंड जांचें की गईं. जांच के लिए पहुंची सभी गर्भवती महिलाओं को चिकित्सकीय परामर्श और प्रसव पूर्व जांच भी उपलब्ध कराई गई. इस दौरान 274 हाई रिस्क प्रेगनेंसी मामलों की पहचान की गई, जिन्हें विशेष निगरानी में रखा गया. गर्भवती महिलाओं को जांच केंद्र तक पहुंचाने के लिए खुशियों की सवारी 102 एम्बुलेंस सेवा और विभागीय एम्बुलेंस के जरिए पिक-अप और ड्रॉप-बैक सुविधा भी उपलब्ध कराई गई. इससे दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में बड़ी राहत मिली.

होम डिलीवरी में 91 फीसदी की आई कमी: जिन क्षेत्रों में होम डिलीवरी की संभावना अधिक पाई गई, वहा पर विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए. इन शिविरों में गर्भवती महिलाओं की जांच, परामर्श, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान और समयबद्ध रेफरल पर विशेष फोकस किया गया. साथ ही परिवारों को संस्थागत प्रसव के लिए जागरूक और प्रेरित किया गया, ताकि प्रसव के दौरान किसी भी प्रकार के जोखिम को कम किया जा सके. संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम अब जिलों में दिखाई देने लगे हैं. अप्रैल 2026 में पिथौरागढ़, पौड़ी, अल्मोड़ा, ऊधम सिंह नगर और बागेश्वर में संस्थागत प्रसव में अच्छी खासी वृद्धि दर्ज की गई. राज्यभर में अप्रैल 2026 के दौरान कुल 9,923 संस्थागत प्रसव दर्ज किए गए.

तीन जिलों में अप्रैल में एक भी होम डिलीवरी दर्ज नहीं: खास बात ये है कि अप्रैल 2026 में पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और ऊधम सिंह नगर में एक भी होम डिलीवरी दर्ज नहीं हुई. इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, चमोली, चम्पावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में भी होम डिलीवरी के मामलों में बड़ी कमी दर्ज की गई है.

सरकार सुरक्षित मातृत्व के लिए प्रतिबद्ध: स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि-

राज्य सरकार सुरक्षित मातृत्व को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है. हर गर्भवती महिला की समय पर पहचान, प्रथम तिमाही में पंजीकरण, गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की समय रहते पहचान, एनीमिया प्रबंधन, समयबद्ध रेफरल और सुरक्षित संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करना स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है. जिलों में अब केवल प्रक्रियाएं पूरी करने पर नहीं, बल्कि वास्तविक परिणामों पर फोकस किया जाएगा.
-सचिन कुर्वे, स्वास्थ्य सचिव, उत्तराखंड-

स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे ने सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि होम डिलीवरी मामलों को केवल आंकड़ों के रूप में न देखा जाए, बल्कि हर केस की गहराई से समीक्षा कर उसके वास्तविक कारणों की पहचान की जाए. ताकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सुधारात्मक कार्ययोजना बनाकर तत्काल कार्रवाई की जा सके.
ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में मातृ मृत्यु दर घटाने की पहल, संस्थागत प्रसव और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पर दिया जाएगा जोर

Last Updated : May 15, 2026 at 10:26 AM IST

TAGGED:

SOP FOR MATERNAL REFERRAL TRACKING
MATERNAL REFERRAL TRACKING
मेटरनल रेफरल ट्रैकिंग उत्तराखंड
उत्तराखंड होम डिलीवरी
UTTARAKHAND HOME DELIVERIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.