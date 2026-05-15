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उत्तराखंड में होम डिलीवरी में 91 फीसदी की आई कमी, जल्द लागू होगी मैटरनल रेफरल ट्रैकिंग एसओपी

देहरादून: उत्तराखंड में संस्थागत डिलीवरी को बढ़ावा देने और होम डिलीवरी के आंकड़े को शून्य किए जाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार पहल की जा रही है. इसके तहत अप्रैल 2026 में मात्र 36 होम डिलीवरी हुई हैं. पिछले साल अप्रैल महीने में 404 होम डिलीवरी हुई थी. दिलचस्प बात ये है कि राज्य के तीन जिलों में एक भी होम डिलीवरी दर्ज नहीं हुई.

मैटरनल रेफरल ट्रैकिंग के लिए जल्द लागू होगी एसओपी: ऐसे में होम डिलीवरी में 91.1 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से मैटरनल रेफरल ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑडिट सिस्टम के लिए एक एसओपी भी तैयार की गई है, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा. इस एसओपी के तहत गर्भवती महिलाओं के रेफरल, परिवहन, अस्पताल तक पहुंच, उपचार और फॉलोअप की व्यवस्थित निगरानी और अधिक प्रभावी ढंग से की जाएगी.

मातृ स्वास्थ्य की टीम ने किया होम डिलीवरी का ऑडिट: उत्तराखंड में राज्य मातृ स्वास्थ्य टीम की ओर से होम डिलीवरी के हर मामले का ऑडिट किया गया. इसका उद्देश्य सिर्फ आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि ये समझना था कि किन क्षेत्रों में किन कारणों से महिलाएं अब भी घर पर प्रसव के लिए मजबूर हो रही हैं. इन कारणों के आधार पर सुधारात्मक रणनीतियां तैयार की गईं. इसके साथ ही होम डिलीवरी रोकने, मातृ एवं नवजात मृत्यु दर कम करने, गर्भवती महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच सुनिश्चित करने, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की समय रहते पहचान करने, एनीमिया प्रबंधन और समयबद्ध रेफरल सिस्टम को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

स्टेट मैटरनल हेल्थ वॉर रूम से हो रही मॉनिटरिंग: राज्य स्तर पर स्थापित स्टेट मैटरनल हेल्थ वॉर रूम (State Maternal Health WAR Room) इस पूरी व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है. इसके जरिए गर्भवती महिलाओं, विशेषकर संभावित प्रसव तिथि के करीब पहुंच चुकी महिलाओं और हाई रिस्क प्रेगनेंसी मामलों की डिजिटल रूप से प्रतिदिन निगरानी की जा रही है. वॉर रूम के जरिए राज्य, जिला, ब्लॉक और फील्ड स्तर की स्वास्थ्य टीमों के बीच समन्वय को मजबूत किया गया है. केस-वार फॉलोअप, रेफरल ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि डिजिटल ट्रैकिंग के कारण समय रहते हस्तक्षेप संभव हो पा रहा है, जिससे होम डिलीवरी और जटिल प्रसव के मामलों में कमी आई है.

अल्ट्रासाउंड अभियान पर जोर: प्रदेश के दुर्गम और पर्वतीय क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच पहुंचाने के लिए राज्य के सात पर्वतीय जिलों- अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में विशेष अल्ट्रासाउंड अभियान संचालित किया गया. इस अभियान के तहत कुल 10,184 अल्ट्रासाउंड जांचें की गईं. जांच के लिए पहुंची सभी गर्भवती महिलाओं को चिकित्सकीय परामर्श और प्रसव पूर्व जांच भी उपलब्ध कराई गई. इस दौरान 274 हाई रिस्क प्रेगनेंसी मामलों की पहचान की गई, जिन्हें विशेष निगरानी में रखा गया. गर्भवती महिलाओं को जांच केंद्र तक पहुंचाने के लिए खुशियों की सवारी 102 एम्बुलेंस सेवा और विभागीय एम्बुलेंस के जरिए पिक-अप और ड्रॉप-बैक सुविधा भी उपलब्ध कराई गई. इससे दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में बड़ी राहत मिली.