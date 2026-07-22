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सीएम योगी की सख्ती के बाद ड्राइविंग लाइसेंस कंपनियों की अंतरिम जांच रिपोर्ट तैयार, शासन को परिवहन विभाग ने भेजी रिपोर्ट

जांच पूरी हो गई है. रिपोर्ट भी तैयार कर परिवहन आयुक्त के माध्यम से शासन को भेज दी गई है. हालांकि यह रिपोर्ट अंतरिम है, क्योंकि कई ऐसे बिंदु थे जो कार्यदाई संस्थाओं ने अनुबंध की शर्तों के मुताबिक पूरे किए हैं या नहीं, इसके बारे में श्रम विभाग से पत्र लिखकर जानकारी मांगी गई है, साथ ही चूंकि कर्मचारियों से जुड़ा मामला है, इसलिए श्रम विभाग से भी अनुरोध किया गया है कि इस मामले की जांच कर ली जाए.- केडी सिंह गौड़, जांच अधिकारी

CM योगी के निर्देश पर एक्शन: ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाली आउटसोर्स एजेंसियों पर भर्ती के नाम पर कथित रिश्वतखोरी, अवैध वसूली और कर्मचारियों के शोषण के मामले में सीएम योगी के निर्देश के बाद एक्शन हुआ है. फोकॉम.नेट, सिल्वर टच और रोजमार्टा जांच के दायरे में है.

लखनऊ: ड्राइविंग लाइसेंस कंपनियों पर अंतरिम जांच रिपोर्ट तैयार हो गई है. उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की ओर से ये रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है. सीएम योगी की सख्ती के बाद जांच तेजी से हुई. श्रम विभाग से भी इस मामले की जांच करने की बात कही गई है.

एक और कमेटी कर रही जांच: एक जांच पूरी होने के बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशुतोष निरंजन ने 16 जुलाई को स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस निर्माण कार्य के लिए नामित तीन कार्यदाई संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों को लेकर एक और जांच समिति गठित की. इस समिति में राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव सगीर अहमद अंसारी, राज्य परिवहन प्राधिकरण के अपर सचिव अजय कुमार और लखनऊ संभाग के आरटीओ (प्रवर्तन) प्रभात पांडेय को शामिल किया गया है. इसके अलावा अपर परिवहन आयुक्त (आईटी) के अधीन एक सेल का गठन किया गया है.

श्रम विभाग की तरफ से परिवहन विभाग ने जिन बिंदुओं पर जानकारी चाही है, वह जानकारी मिलने के बाद जांच रिपोर्ट में शामिल कर ली जाएगी. अगर ये पाया गया कि कंपनियां बिना किसी कारण, बगैर नोटिस के कर्मचारियों को नहीं निकाल सकती हैं तो निश्चित तौर पर कंपनियों की जिम्मेदारी ठहराई जाएगी.- केडी सिंह गौड़, जांच अधिकारी

इस सेल में एक लिपिक और एक डीबीए को शामिल किया गया है. जिनका कार्य भी निर्धारित किया गया है. 15 दिन के अंदर कमेटी को अपनी रिपोर्ट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के सामने प्रस्तुत करनी है. यानी कमेटी के पास 31 जुलाई तक का जांच का समय है.

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