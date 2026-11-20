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बीजेपी, एसपी के बाद हरकत में आई कांग्रेस, आज से बरेली, आगरा, मथुरा के तूफानी दौरे पर आराधना मिश्रा

बरेली, आगरा, मथुरा के तूफानी दौरे पर आराधना मिश्रा. ( ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ आज से 22 नवंबर तक तीन दिन के दौरे पर रहेंगी. आज वो बरेली में है. उसके साथ ही वे शाहजहांपुर और आगरा में मण्डलीय कार्यकर्ता सम्मेलनों को संबोधित करेंगी. मथुरा में सामाजिक न्याय अधिकार सम्मेलन में भी शामिल होंगी.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन कुंवर सिंह निषाद ने बताया कि दोनों मण्डलीय सम्मेलनों में संबंधित जनपदों के जिला और शहर अध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल होंगे.

उनके साथ निवर्तमान प्रदेश पदाधिकारी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, 2022 विधानसभा और 2024 लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी, एआईसीसी और पीसीसी सदस्य, ब्लॉक व वार्ड अध्यक्ष और हजारों कार्यकर्ता भी भाग लेंगे. इन सम्मेलनों के जरिए प्रदेश के हर बूथ पर कांग्रेस का सिपाही भाजपा सरकार की नाकामियों और जनविरोधी नीतियों को घर-घर तक पहुंचाएगा. उत्तर प्रदेश की जनता अब झूठे वादों और नफरत की राजनीति से ऊब चुकी है. इंडिया गठबंधन ही प्रदेश को भ्रष्टाचार-मुक्त, भयमुक्त और न्यायपूर्ण शासन दे सकता है. ऐसा शासन, जहां नौजवान को रोजगार, किसान को सम्मान, महिलाओं को सुरक्षा और वंचितों को उनका हक मिले. बढ़ाओ कदम, अच्छी सरकार देंगे हम