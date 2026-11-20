बीजेपी, एसपी के बाद हरकत में आई कांग्रेस, आज से बरेली, आगरा, मथुरा के तूफानी दौरे पर आराधना मिश्रा
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा भ्रष्टाचार, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ कांग्रेस का जन संकल्प शुरू. 22 नवंबर तक कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 10:35 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ आज से 22 नवंबर तक तीन दिन के दौरे पर रहेंगी. आज वो बरेली में है. उसके साथ ही वे शाहजहांपुर और आगरा में मण्डलीय कार्यकर्ता सम्मेलनों को संबोधित करेंगी. मथुरा में सामाजिक न्याय अधिकार सम्मेलन में भी शामिल होंगी.
उत्तर प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन कुंवर सिंह निषाद ने बताया कि दोनों मण्डलीय सम्मेलनों में संबंधित जनपदों के जिला और शहर अध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल होंगे.
उनके साथ निवर्तमान प्रदेश पदाधिकारी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, 2022 विधानसभा और 2024 लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी, एआईसीसी और पीसीसी सदस्य, ब्लॉक व वार्ड अध्यक्ष और हजारों कार्यकर्ता भी भाग लेंगे.
इन सम्मेलनों के जरिए प्रदेश के हर बूथ पर कांग्रेस का सिपाही भाजपा सरकार की नाकामियों और जनविरोधी नीतियों को घर-घर तक पहुंचाएगा. उत्तर प्रदेश की जनता अब झूठे वादों और नफरत की राजनीति से ऊब चुकी है.
इंडिया गठबंधन ही प्रदेश को भ्रष्टाचार-मुक्त, भयमुक्त और न्यायपूर्ण शासन दे सकता है. ऐसा शासन, जहां नौजवान को रोजगार, किसान को सम्मान, महिलाओं को सुरक्षा और वंचितों को उनका हक मिले.
बढ़ाओ कदम, अच्छी सरकार देंगे हम
भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को झूठे विज्ञापनों के सहारे चलाया है, जबकि जमीनी सच्चाई बिल्कुल उलटी है. आज थाने से लेकर तहसील तक आम आदमी का कोई काम बिना रिश्वत के नहीं होता. भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली ने लाखों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया है.
किसान खाद की किल्लत, फसल के कम दाम और आवारा पशुओं की मार झेल रहा है. महंगाई और बेरोजगारी ने आम परिवारों की कमर तोड़ दी है, वहीं सत्ता के संरक्षण में ठेकों, खनन और सरकारी योजनाओं में खुली लूट चल रही है.
अंतिम पंक्ति के लोगों पर अत्याचार, सामाजिक न्याय पर प्रहार
भाजपा राज में सबसे ज्यादा पीड़ा दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएँ और गरीब झेल रहे हैं.. उनके साथ होने वाली घटनाओं में कई बार पीड़ित की जगह दबंगों को संरक्षण मिलता है.
आरक्षण को कमजोर करने की कोशिशें, संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए वंचित वर्गों को सरकारी नौकरियों से बाहर रखना और जातिगत जनगणना पर टालमटोल, ये सब भाजपा की सामाजिक न्याय-विरोधी सोच का सबूत हैं.
कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का संकल्प है "जितनी आबादी, उतना हक". संविधान, आरक्षण और बराबरी के अधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी. मथुरा का सामाजिक न्याय अधिकार सम्मेलन इसी संघर्ष का अगला पड़ाव है.