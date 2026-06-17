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युवक पर हमले के विरोध में खाटूश्यामजी में धरना 7 दिन स्थगित, इन बिंदुओं पर हुई सहमति

10 दिन से सीकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे थे करण कुमावत न्याय संघर्ष समिति के सदस्य.

Sit in protest at Khatu Shyamji ends
खाटूश्यामजी में धरना समाप्त (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 17, 2026 at 8:52 PM IST

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सीकर: जिले के खाटूश्यामजी कस्बे में 26 मई को युवक करण कुमावत पर हुए हमला मामले में प्रशासन से सहमति बनने के बाद बुधवार को धरना सात दिन के लिए स्थगित कर दिया गया. इससे पूर्व 10 दिन से सीकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे करण कुमावत न्याय संघर्ष समिति और सरकार के बीच वार्ता हुई.

इससे पहले बुधवार सुबह संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल जयपुर पहुंचा, जहां संसदीय कार्य मंत्री मंत्री जोराराम कुमावत, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ करीब डेढ़ घंटे चर्चा की. समिति ने मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सहित कई मांगें सरकार के सामने रखीं.

इसके बाद धोद विधायक गोरधन वर्मा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, जिलाध्यक्ष मनोज कुमार बाटड़ और गजानंद कुमावत धरनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने आंदोलनकारियों को सरकार की ओर से दिए आश्वासनों की जानकारी दी. गृह राज्यमंत्री से फोन पर भी बात कराई. इसमें आंदोलनकारियों को भरोसा दिलाया कि मामले में जल्द कार्रवाई होगी.

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इन मांगों पर सहमति: समिति की प्रमुख मांगों में मामले की जांच खाटूश्यामजी थाना प्रभारी पवन कुमार चौबे से लेकर सदर थाना प्रभारी इंद्रराज मरोड़िया को सौंपना, पवन कुमार चौबे का तबादला, सात दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना तथा पीड़ित परिवार को आजीविका के लिए डेयरी आवंटित करना शामिल था.

परिवार को आर्थिक सहायता: करण कुमावत न्याय संघर्ष समिति के सदस्य किशोर दूल्हेपुरा ने बताया कि सरकार की ओर से मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाने के बाद धरना सात दिन स्थगित किया है. यदि तय समय में आरोपियों की गिरफ्तारी और अन्य मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन दोबारा शुरू करेंगे. साथ ही जनसहयोग से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया.

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जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया: भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दाधीच ने बताया कि पुलिस मामले में आरोपियों तक पहुंचने के करीब है. जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर स्तर पर पीड़ित परिवार के साथ है. उन्हें न्याय दिलाने को आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

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SIT IN PROTEST SUSPENDED FOR 7 DAYS
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SIT IN PROTEST AT COLLECTORATE
SIT IN PROTEST ENDS AFTER 10 DAYS
PROTEST AGAINST ATTACK ON YOUTH

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