ETV Bharat / state

अजय कोठियाल के बयान को कांग्रेस ने बनाया मुद्दा, आपदाग्रस्त धराली जाएगा पार्टी का प्रतिनिधिमंडल

धराली जाएगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल ( File Photo- ETV Bharat )