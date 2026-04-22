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बेगूं में 300 बीघा चरागाह से हटाए अतिक्रमण, हाईकोर्ट का था आदेश

चित्तौड़गढ़: जिले के बेगू उपखंड क्षेत्र में बुधवार को 300 बीघा चरागाह से अतिक्रमण हटाया गया. इस दौरान पुलिस और प्रशासन के कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए. हाईकोर्ट के आदेश पर यह अतिक्रमण हटाया. इसमें जेसीबी और ट्रैक्टर भी लगाए गए. यहां लोगों ने तार की बाड़ और चारदीवारी बनाकर अतिक्रमण कर रखे थे.

बेगूं तहसीलदार गोपाल जीनगर के बताया कि बुधवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई. गोपालपुरा पंचायत के जोधपुरिया गांव में लोगों ने चरागाह पर अतिक्रमण कर रखे थे. इस संबंध में ग्रामीण गजेंद्रसिंह और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर चरागाह से अतिक्रमण हटाने की गुहार लगाई थी. न्यायालय ने सुनवाई के बाद प्रार्थी के पक्ष में फैसला सुनाया. न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और चिह्नित अतिक्रमण हटा दिए. इस दौरान बेगूं एसडीएम अंकित सामरिया, तहसीलदार गोपाल जीनगर, पुलिस उपाधीक्षक अंजली, पारसोली थानाधिकारी घेवरचंद आदि मौके पर मौजूद थे.

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