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दिल्ली में बिल्डिंग गिरने के बाद खुली फरीदाबाद निगम की "आंखें", जर्जर भवनों की पड़ताल शुरू, जल्द एक्शन का दावा

दिल्ली में इमारत गिरने के बाद फरीदाबाद नगर निगम और एफएमडीए ने कमजोर भवनों की पड़ताल तेज कर दी है.

Following a building collapse in Delhi FMDA has initiated an inspection of structurally weak buildings in Faridabad
दिल्ली में बिल्डिंग गिरने के बाद खुली फरीदाबाद निगम की "आंखें" (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 9, 2026 at 10:56 PM IST

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Updated : September 9, 2026 at 11:10 PM IST

5 Min Read
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फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में जर्जर और असुरक्षित इमारतें अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं. दिल्ली में हुए हादसे के बाद नगर निगम और एफएमडीए ने भी कमजोर भवनों की पड़ताल तेज कर दी है. एनआईटी-1 में निरीक्षण के दौरान दरारों वाली एक पुरानी इमारत सामने आई, जहां अब भी व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं. एनआईटी जोन में 22 भवनों को जांच के लिए चिन्हित किया गया है. वहीं, 33 कोचिंग सेंटरों के पास फायर एनओसी नहीं मिलने से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए हैं. सबसे गंभीर स्थिति सेक्टर-16 के पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय कॉलेज की है, जहां 2016 में पुरानी बिल्डिंग को कंडम घोषित किए जाने के बावजूद विद्यार्थी अभी भी वहां पढ़ने को मजबूर हैं.

दरारें और जर्जर छज्जा दिखाई दिया : फरीदाबाद के एनआईटी-1 मार्केट की इमारत नगर निगम की जांच के दायरे में आई है. निरीक्षण के दौरान भवन की दीवारों में दरारें और जर्जर छज्जा दिखाई दिया. बताया गया कि इस भवन में दुकानें चल रही हैं और शिकायत मिलने के बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची थी. अब निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. एनआईटी जोन में अब तक 22 ऐसे भवन चिन्हित किए गए हैं, जिनकी स्थिति की जांच जरूरी मानी गई है. नगर निगम और एफएमडीए अपने-अपने स्तर पर जर्जर भवनों का सर्वे कर रहे हैं. प्रशासन का फोकस इस बात पर है कि कमजोर भवनों की पहचान के बाद उनकी संरचनात्मक स्थिति, इस्तेमाल और सुरक्षा मानकों की जांच की जाए.

दिल्ली में बिल्डिंग गिरने के बाद खुली फरीदाबाद निगम की "आंखें" (ETV Bharat)

बिना फायर एनओसी 33 कोचिंग सेंटर : लेकिन सवाल सिर्फ पुरानी इमारतों का नहीं है. शहर में आग से सुरक्षा भी चिंता का विषय बनी हुई है. अग्निशमन विभाग की जांच में 33 कोचिंग सेंटर ऐसे मिले, जिनके पास फायर एनओसी नहीं थी. हालांकि इन जगहों पर अग्निशमन उपकरण मौजूद पाए गए. कोचिंग सेंटरों में बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहते हैं, ऐसे में आपात स्थिति में सुरक्षित निकासी और पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम बेहद जरूरी हैं.

Following a building collapse in Delhi FMDA has initiated an inspection of structurally weak buildings in Faridabad
छत का हालत जर्जर (ETV Bharat)

कंडम बिल्डिंग में चल रही पढ़ाई : सेक्टर-16 स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय कॉलेज की पुरानी इमारत को साल 2016 में कंडम घोषित किया गया था. भवन की हालत खराब होने के बावजूद अभी इसी पुराने भवन में विद्यार्थियों की कक्षाएं संचालित हो रही हैं. हालांकि नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन उसमें करीब 10 प्रतिशत काम बाकी होने के कारण विद्यार्थियों को अभी तक वहां शिफ्ट नहीं किया गया है. पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय कॉलेज के इंग्लिश के प्रोफेसर शैलेश्वर कौशक ने बताया कि नई बिल्डिंग तैयार हो चुकी है. करीब 10 प्रतिशत काम बाकी है. जरूरी काम पूरा होते ही विद्यार्थियों को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा. नेहरू कॉलेज की बिल्डिंग 2016 में कंडम घोषित की गई थी, ऐसे में बिल्डिंग का जो हिस्सा ज्यादा जर्जर है, वहां पर छात्रों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी पुरानी बिल्डिंग में ही छात्र पढ़ रहे हैं.

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पिलर्स और इमारत पर पड़ी दरारें (ETV Bharat)

प्लास्टर गिरने का डर बना रहता है : वहीं कॉलेज की प्रिंसिपल ने इस मामले में मीडिया से बातचीत नहीं की. बीकॉम फर्स्ट ईयर के छात्र राहुल का कहना है कि पुराने भवन में पढ़ाई के दौरान उन्हें हमेशा हादसे का डर बना रहता है. इसके अलावा बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले छात्र राहुल ने बताया कि कमरों में प्लास्टर गिरता है. हमें डर रहता है कि कभी भी हादसा हो सकता है. मजबूरी में अभी इसी भवन में पढ़ाई करनी पड़ रही है.

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इमारत की पिलर जर्जर (ETV Bharat)

पाली में भी पुरानी इमारत को लेकर चिंता : फरीदाबाद के पाली गांव में भी एक पुराने भवन को लेकर ग्रामीणों ने चिंता जताई है. ग्रामीणों का आरोप है कि भवन की हालत कमजोर है और ऊपर लगा भारी टावर खतरे की आशंका को और बढ़ाता है. लोगों का कहना है कि जनरेटर चलने के दौरान भवन में कंपन महसूस होता है. ग्रामीणों ने प्रशासन से विशेषज्ञों की टीम भेजकर भवन की तकनीकी जांच कराने की मांग की है.

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जवाहर लाल नेहरूर गवर्नमेंट कॉलेज (ETV Bharat)

सर्वे के बाद होगी कार्रवाई : फरीदाबाद के डीसी आयुष सिंह का कहना है कि प्रशासन की टीमें लगातार ऐसे भवनों का सर्वे कर रही हैं. एनआईटी जोन का सर्वे पूरा हो चुका है, जबकि जिले के दूसरे हिस्सों में भी जांच जारी है. सर्वे रिपोर्ट के आधार पर असुरक्षित पाए जाने वाले भवनों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. जहां भी कोई बिल्डिंग जर्जर अवस्था में होगी, वहां कार्रवाई की जाएगी. टीमें लगातार सर्वे कर रही हैं. सर्वे रिपोर्ट आने के बाद असुरक्षित भवनों पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे और समय रहते कंडम भवनों को ध्वस्त किया जाएगा. अब देखने वाली बात ये होगी कि सर्वे पूरा होने के बाद प्रशासन कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और लोगों को संभावित हादसे से पहले सुरक्षित कर पाता है.

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जर्जर इमारत (ETV Bharat)

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Last Updated : September 9, 2026 at 11:10 PM IST

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