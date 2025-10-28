ETV Bharat / state

सर्दी के मौसम में कैसे रखें खुद को फिट, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताए टिप्स

सिरमौर: मानसून सीजन के बाद शरद और फिर हेमंत ऋतु का दौर शुरू हो जाता है. अक्तूबर से नवम्बर माह शरद ऋतु और उसके बाद दिसम्बर और जनवरी माह हेमंत ऋतु का होता है. सर्दी का ये मौसम भी सेहत के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहता है. लिहाजा इस मौसम में खान-पान को लेकर भी सावधानी बरतने की जरूरत होती है. खान-पान में छोटी-छोटी गलतियां भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है. आयुर्वेद चिकित्सा में उपरोक्त दोनों ऋतुओं में भी खान-पान का विशेष महत्व बताया गया है. यदि आप इस डाइट प्लान को अपनाएंगे, तो शरीर हैल्दी और फिट रहेगा.

हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के पांवटा साहिब आयुर्वेदिक अस्पताल में तैनात वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक (विशेषज्ञ) डॉ. प्रमोद पारिक ने बताया कि शरद ऋतु और हेमंत ऋतु में लोगों को स्वस्थ रहने के लिए क्या खाना चाहिए और किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि हर ऋतु में स्वस्थ रहने और बीमारियों से बचने के लिए आयुर्वेद में विशेष आहार-विहार का वर्णन किया गया है और इसके तहत उपरोक्त दोनों ऋतुओं में भी सही डाइट प्लान फॉलो करने की आवश्यकता है.

इन रोगों की बढ़ जाती है अधिक संभावना

डॉ. पारिक ने बताया कि 'नवम्बर माह तक चलने वाली शरद ऋतु में बुखार, त्वचा-विहार, दाह-जलन उल्टी, सिरदर्द, चक्कर आना, खट्टी डकारे, जलन, प्यास, कब्ज, अफारा, अपचन, जुकाम, अरूची आदि रोगों की संभावना अधिक होती है. इस मौसम में गर्म तासीर वाले लोगों को अधिक कष्ट होता है. वहीं, दिसम्बर और जनवरी में हेमंत ऋतु में वायु के रोग, वायु व कफ के रोग, अधरंग, दमा, पैर के तलवे व हाथों में बिवाई फटना व नजला-जुकाम होने की ज्यादा संभावना रहती है.'

इन रोगों की बढ़ जाती है संभावना (ETV Bharat)

नवम्बर तक ये चीजें स्वास्थ्य के लिए लाभदायक

डॉ. पारिक के मुताबिक 'नवम्बर माह तक शरद ऋतु में हल्का भोजन करना चाहिए और पेट साफ करना हितकर है. मधुर रस एवं शीतल आहार लेना, नीम, करेला आदि का उपयोग करना, चावल, जौ का सेवन करना चाहिए. करेला, परवल, तुरई, मेथी, लौकी, पालक, मूली, सघाड़ा, अंगूर, टमाटर, फलों का रस, सूखे मेवे, नारियल का प्रयोग करें. इलायची, मुन्नकादाख, खजूर व घी का प्रयोग भी जरूरी है. त्रिफला चूर्ण, अमलताश का गुद्दा, छिलकें वाली दालें, मसाले रहित सब्जी का प्रयोग करें. प्रातः काल गुनगुने पानी के साथ नींबू के रस का सेवन करें. रात्रि में हरड़ चूर्ण का प्रयोग विशेष लाभदायक है. तेल की मालिश, हल्के व्यायाम, प्रातःकाल भ्रमण करना चाहिए. शीतल जल से स्नान करना चाहिए. हल्के वस्त्र धारण करें. रात्रि में चंद्रमा की किरणों का सेवन करें और चंदन व मुलतानी मिट्टी का लेप भी लाभदायक है.'