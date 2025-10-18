ETV Bharat / state

Diwali 2025: पटाखे से जलने पर क्या करें? डर्मेटोलॉजिस्ट से जानिए उपचार और बचाव के तरीके

बच्चे अक्सर नंगे पांव या चप्पल में पटाखे जलाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है. जमीन पर पड़े जलते हुए पटाखों या उनकी चिंगारी से पैरों में गंभीर चोटें लग सकती हैं. पटाखे जलाते समय बच्चों के पैरों में चप्पल की बजाय बंद जूते पहनाना चाहिए. इससे पैरों को जलने और चोट लगने से काफी हद तक बचाया जा सकता है.

अक्सर लोग त्योहारों में सजने-संवरने के चक्कर में ऐसे कपड़े पहन लेते हैं जो आग के संपर्क में आते ही जलने लगते हैं. डॉ. अमित चौहान इस विषय पर खासतौर पर जोर देते हैं. वे कहते हैं कि “पटाखे जलाते समय सिंथेटिक या टेरीकॉट कपड़े बिलकुल न पहनें. ये कपड़े आग पकड़ते हैं और शरीर पर चिपक जाते हैं, जिससे त्वचा को गहरा नुकसान पहुंचता है. इसके बजाय कॉटन के हल्के, फिटिंग वाले कपड़े पहनें. इसके साथ ही, बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाएं, जिनमें लटकने वाले हिस्से न हों और जिनमें आग जल्दी न पकड़ सके".

डॉ.अमित चौहान ने कहा, "दिवाली पर जलने से संबंधित लगभग 60% मामले बच्चों से जुड़े होते हैं. बच्चों का स्वभाव उत्साही होता है और पटाखों जैसी चीजों को लेकर उनका उत्साह कई बार लापरवाही में बदल जाता है. बच्चों को कभी भी अकेले पटाखे जलाने नहीं देना चाहिए. चाहे वो फुलझड़ी ही क्यों न हो, जोश में बच्चे अक्सर गलत निर्णय ले लेते हैं और वही बड़ा खतरा बन जाता है. बच्चों को पटाखे जलाते समय हमेशा ये सिखाएं कि किस तरह से सुरक्षित ढंग से इन्हें जलाना है और क्या नहीं करना है? सुरक्षित दूरी, दिशा और समय जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है."

एक छोटी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है. इसीलिए, दिवाली के दौरान सावधानी बरतना ना सिर्फ जरूरी है, बल्कि जीवन रक्षक भी हो सकता है. अगर कोई दिवाली पर पटाखों को जलाते वक्त जल जाए तो क्या करना चाहिए, इसको लेकर ईटीवी भारत ने दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, शिमला के वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ (MD Dermatologist) डॉ. अमित चौहान से खास बातचीत की. अस दौरान डॉ. अमित ने बताया कि दिवाली के आसपास जलने के मामलों में अस्पतालों में काफी भीड़ देखी जाती है. अगर लोग थोड़ी सी भी जागरूकता दिखाएं तो इन हादसों को रोका जा सकता है.

शिमला: दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणपति की पूजा करने से जीवन में खुशहाली आती है. दीपावली भारत में सबसे अधिक उल्लास और धूमधाम से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है, लेकिन जहां रोशनी होती है, वहां चिंगारी का खतरा भी मौजूद होता है. दिवाली के समय पटाखों और फुलझड़ियों के इस्तेमाल से हर साल कई लोग जलने की घटनाओं का शिकार होते हैं, जिनमें से सबसे अधिक संख्या में बच्चे शामिल होते हैं.

डॉ. चौहान कहते हैं कि पटाखों को जलाने के लिए सिर्फ उत्साह नहीं, सोच और योजना की भी जरूरत होती है. किसी भी भीड़-भाड़ या ज्वलनशील पदार्थों के पास पटाखे जलाना बेहद खतरनाक हो सकता है. पटाखे जलाने के लिए खुली जगह जैसे पार्क, मैदान या आंगन का इस्तेमाल करें. घर की छत, संकरी गलियां या कारों के पास पटाखे जलाना खतरे से खाली नहीं है.पटाखा जलाते समय यह भी देख लें कि आसपास कोई सूखे पत्ते, लकड़ी, पेट्रोल, केरोसिन, गैस सिलेंडर या वाहन तो नहीं हैं.

पास में रखें पानी, रेत और कंबल

अक्सर जलने की घटनाओं में देखा जाता है कि अगर मौके पर पानी या रेत होता, तो घटना गंभीर न होती. डॉ.अमित चौहान कहते हैं कि “हर परिवार को पटाखे जलाने से पहले एक बाल्टी पानी, एक बाल्टी रेत और एक मोटा कंबल अपने पास जरूर रखना चाहिए. आग लगने की स्थिति में ये चीजें तुरंत काम आती हैं.” रेत खासकर फूस पटाखों या छोटे धमाकों को शांत करने में कारगर है, जबकि पानी और कंबल से व्यक्ति को जलने से बचाया जा सकता है.

पटाखा जलाने की सही तकनीक

बच्चों को सिखाएं कि पटाखे जलाने के लिए हाथ की जगह लंबी अगरबत्ती या फुलझड़ी का इस्तेमाल करें. जैसे ही पटाखा जल जाए, तुरंत उससे कम से कम 10-15 फीट की दूरी बना लें. “कभी भी पटाखा हाथ में पकड़कर न जलाएं, और न ही उसकी सीधी दिशा की ओर मुंह रखें. ये बेहद खतरनाक होता है. फेल हुए (फूस) पटाखों से भी दूरी बनाए रखें. अक्सर बच्चे उन्हें दोबारा जलाने की कोशिश करते हैं, जो हादसे को न्योता देता है."

फर्स्ट एड किट होनी चाहिए तैयार

एक छोटी सी फर्स्ट एड किट आपके पूरे परिवार को बड़े हादसे से बचा सकती है. डॉ. अमित चौहान कहते हैं कि “हर घर में प्राथमिक उपचार किट होनी चाहिए, जिसमें बर्न क्रीम, सेफ्टी पट्टियां, एंटीसेप्टिक लोशन, और दर्द निवारक दवाइयां होनी चाहिए. जले हुए स्थान को ठंडे पानी से धोने के बाद बर्न क्रीम जैसे सिल्वर सल्फाडायजीन लगाएं.

आंखों की सुरक्षा को नजरअंदाज न करें

दिवाली पर आंखों से जुड़ी दुर्घटनाएं भी आम होती जा रही हैं. पटाखों का धुआं या चिंगारी कई बार आंख में जाकर जलन और कभी-कभी स्थायी क्षति भी कर सकती है. “अगर आंखों में पटाखे का धुआं या बारूद चला जाए, तो आंखों को मलने के बजाय तुरंत ठंडे साफ पानी से धोएं. मलने से कॉर्निया को नुकसान हो सकता है.” डॉ. चौहान की सलाह है कि बिना पावर वाला ट्रांसपेरेंट सेफ्टी चश्मा पहनना दिवाली के दिन काफी उपयोगी होता है.



जलने की स्थिति में क्या करें और क्या न करें?

ठंडे पानी से तुरंत जले हुए हिस्से को धोएं.

इससे जलन कम होगी और फफोले नहीं पड़ेंगे.

टाइट कपड़े, गहने तुरंत हटा दें. जलने से सूजन आ सकती है.

बर्न क्रीम लगाएं, जैसे सिल्वर सल्फाडायजीन

घाव को हल्की, साफ पट्टी से ढकें. ताकि संक्रमण न हो.

टूथपेस्ट, हल्दी, बेसन या कोई घरेलू नुस्खा न लगाएं.

बर्फ सीधे न रखें इससे स्किन को ठंड से जलन (frostbite) हो सकती है.

फफोलों को न फोड़ें.

घाव को रगड़ें नहीं.

कब जाए डॉक्टर के पास?

अगर जलना हथेली से बड़ा हो.

गहरा घाव हो या फफोले मवाद छोड़ रहे हों.

जलन लगातार बढ़ रही हो.

जला हुआ हिस्सा सुन्न हो गया हो.

जलना चेहरे, आंख पर हो.

मरीज बच्चा या बुजुर्ग हो.

पटाखों से खेलने की खुशी कुछ पल की हो सकती है, लेकिन एक छोटी सी गलती सारी खुशियों को बुझा सकती है. डॉ. चौहान का मानना है कि दिवाली की असली खुशी अपनों के साथ सुरक्षित, हंसते-खेलते समय बिताना है, न कि अस्पताल की ओर दौड़ लगाना. जहां तक हो सके, ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल करें. ये कम धुआं और कम शोर करते हैं, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को राहत मिलती है, और वातावरण भी साफ रहता है. ग्रीन पटाखों में हानिकारक केमिकल की मात्रा कम होती है, जिससे वायु प्रदूषण पर भी रोक लगती है.

ये भी पढ़ें: धनतेरस पर नहीं खरीद पा रहे सोना-चांदी? तो इन चीजों की कर सकते हैं खरीददारी