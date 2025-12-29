ETV Bharat / state

मसूरी विंटर कार्निवल में लोक गायक के नाम रही शाम, किशन महिपाल ने लोगों को थिरकने पर किया मजबूर

मसूरी: विंटर लाइन कार्निवल की पांचवीं शाम ने पहाड़ की संस्कृति, लोकसंगीत और आधुनिक युवाओं की अभिव्यक्ति को एक मंच पर लाकर दर्शकों को यादगार अनुभव दिया. शहर के प्रमुख स्थलों पर आयोजित कार्यक्रमों में पारंपरिक लोकधुनों से लेकर रैप तक की प्रस्तुतियों ने उत्सव को जीवंत बना दिया. बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों ने कार्यक्रमों का आनंद लिया.

नगर पालिका टाउनहॉल में आयोजित लोक संगीत संध्या में जितेंद्र पंवार, किशन महिपाल, राजनिकांत सेमवाल नौटियाल और शिवानी नेगी की प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. शाम को लोकप्रिय लोकगायक किशन महिपाल, जिनकी प्रस्तुति पर पूरा पंडाल झूम उठा. उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से पहाड़ की संवेदनाओं, प्रकृति और आम जनजीवन को स्वर दिया. किशन महिपाल ने कहा कि मसूरी कार्निवल जैसे आयोजनों से स्थानीय कलाकारों को पहचान और सम्मान मिलता है. उन्होंने बताया कि वे भले ही तीन-चार साल में एक ही गीत लाते हों, लेकिन उनका प्रयास रहता है कि गीत लोगों के दिलों में उतर जाए.

उन्होंने यह भी कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया कलाकारों के लिए सबसे बड़ा सहारा बन गया है और पहाड़ी कलाकारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जनता का डिजिटल समर्थन बेहद जरूरी है. युवाओं के लिए खास आकर्षण रैप नाइट रही, जिसमें एमओबी-डी और सूरज त्राटक ने अपने ऊर्जावान प्रदर्शन से माहौल को जोश से भर दिया. वहीं पहाड़ी रैपर्स सूरज रावत और दीपक नेगी ने समाज में हो रही गतिविधियों, पर्यावरण संरक्षण और नशामुक्ति जैसे गंभीर विषयों को रैप के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया.