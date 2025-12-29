ETV Bharat / state

मसूरी विंटर कार्निवल में लोक गायक के नाम रही शाम, किशन महिपाल ने लोगों को थिरकने पर किया मजबूर

इन दिनों मसूरी में आयोजित विंटर लाइन कार्निवल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं.

Mussoorie Winter Carnival
किशन महिपाल ने लोगों को थिरके पर किया मजबूर (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 29, 2025 at 10:51 AM IST

|

Updated : December 29, 2025 at 11:08 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मसूरी: विंटर लाइन कार्निवल की पांचवीं शाम ने पहाड़ की संस्कृति, लोकसंगीत और आधुनिक युवाओं की अभिव्यक्ति को एक मंच पर लाकर दर्शकों को यादगार अनुभव दिया. शहर के प्रमुख स्थलों पर आयोजित कार्यक्रमों में पारंपरिक लोकधुनों से लेकर रैप तक की प्रस्तुतियों ने उत्सव को जीवंत बना दिया. बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों ने कार्यक्रमों का आनंद लिया.

नगर पालिका टाउनहॉल में आयोजित लोक संगीत संध्या में जितेंद्र पंवार, किशन महिपाल, राजनिकांत सेमवाल नौटियाल और शिवानी नेगी की प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. शाम को लोकप्रिय लोकगायक किशन महिपाल, जिनकी प्रस्तुति पर पूरा पंडाल झूम उठा. उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से पहाड़ की संवेदनाओं, प्रकृति और आम जनजीवन को स्वर दिया. किशन महिपाल ने कहा कि मसूरी कार्निवल जैसे आयोजनों से स्थानीय कलाकारों को पहचान और सम्मान मिलता है. उन्होंने बताया कि वे भले ही तीन-चार साल में एक ही गीत लाते हों, लेकिन उनका प्रयास रहता है कि गीत लोगों के दिलों में उतर जाए.

उन्होंने यह भी कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया कलाकारों के लिए सबसे बड़ा सहारा बन गया है और पहाड़ी कलाकारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जनता का डिजिटल समर्थन बेहद जरूरी है. युवाओं के लिए खास आकर्षण रैप नाइट रही, जिसमें एमओबी-डी और सूरज त्राटक ने अपने ऊर्जावान प्रदर्शन से माहौल को जोश से भर दिया. वहीं पहाड़ी रैपर्स सूरज रावत और दीपक नेगी ने समाज में हो रही गतिविधियों, पर्यावरण संरक्षण और नशामुक्ति जैसे गंभीर विषयों को रैप के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया.

उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने, जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना करने और अपने माता-पिता व बुजुर्गों का सम्मान करने का संदेश दिया. कलाकारों ने जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विंटर लाइन कार्निवल जैसे मंच स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रहे हैं.

बता दें कि मसूरी में विंटर कार्निवल के दौरान टाउनहॉल में तोड़फोड़ को लेकर प्रशासन और पालिका सख्त है. वहीं एसडीएम मसूरी राहुल आनंद और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने टाउनहॉल में तोड़फोड़ करने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की. साथ ही अराजकतत्वों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है. तोड़फोड़ करने मामले में टाउनहॉल और उसके आसपास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

पढ़ें:

Last Updated : December 29, 2025 at 11:08 AM IST

TAGGED:

मसूरी विंटर कार्निवल
विंटर कार्निवल सांस्कृतिक कार्यक्रम
MUSSOORIE WINTER CARNIVAL
DEHRADUN LATEST NEWS
WINTER CARNIVAL CULTURAL PROGRAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.