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रायबरेली की लोकगायिका ने अयोध्या के दीपोत्सव में बिखेरा श्रीराम के भक्ति गीतों का रस

रायबरेली की लोकगायिका ने अयोध्या दीपोत्सव में बिखेरा भक्ति गीतों का रंग. ( ईटीवी भारत )

रायबरेली: लोकगायिका ( अवधी ) के खिताब से नवाजी गई जनपद रायबरेली निवासी सुरों की मल्लिका स्नेहलता श्रीवास्तव ने 7 नवम्बर को प्रभु श्रीराम की जन्मस्थली अयोध्या धाम में आयोजित दीपोत्सव-2026 में प्रतिभाग करके जिले का नाम रोशन किया.

लोकगायिका स्नेहलता श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा अयोध्या के गुप्तार घाट पर आयोजित दीपोत्सव महोत्सव में अवधी व हिंदी भाषा में श्री राम के भजन गाकर वहां उपस्थित राम भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

रायबरेली की लोकगायिका ने अयोध्या दीपोत्सव में बिखेरा भक्ति गीतों का रंग. (ईटीवी भारत) मंच को प्रणाम करते हुए लोक गायिका स्नेहलता ने रामायण की पंक्तियों ' मंगल भवन अमंगल हारी ' से अपने गीतों की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने गणेश जी की वंदना का भजन गया. ' जली है ज्योत अवध नगर में ' ' हम नाहि नियरा लाउब अपनी नैया ' ' मेरी शान रखना' और अंत में 'दीपावली मनाऊ सुहानी' जैसे भजनों से सरयू नदी के तट को श्रीराम के भक्तिमय रंग में रंग दिया. अपने भजनों के समापन के साथ उन्होंने कार्यक्रम आयोजकों का हृदय से धन्यवाद किया. रायबरेली की लोकगायिका ने अयोध्या दीपोत्सव में बिखेरा भक्ति गीतों का रंग. (ईटीवी भारत) इस दौरान अयोध्या भाजपा युवा जिला इकाई के उपाध्यक्ष भरत श्रीवास्तव और उनके सहयोगियों ने स्मृति चिह्न देकर लोकगायिका का सम्मान किया. कार्यक्रम समाप्ति के बाद बहुत से दर्शक लोक गायिका के साथ सेल्फी करते हुए दिखे.