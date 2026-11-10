रायबरेली की लोकगायिका ने अयोध्या के दीपोत्सव में बिखेरा श्रीराम के भक्ति गीतों का रस
अयोध्या के गुप्तार घाट पर आयोजित दीपोत्सव महोत्सव में अवधी और हिंदी में श्रीराम के भजन गाकर वहां उपस्थित राम भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 7:40 AM IST
रायबरेली: लोकगायिका ( अवधी ) के खिताब से नवाजी गई जनपद रायबरेली निवासी सुरों की मल्लिका स्नेहलता श्रीवास्तव ने 7 नवम्बर को प्रभु श्रीराम की जन्मस्थली अयोध्या धाम में आयोजित दीपोत्सव-2026 में प्रतिभाग करके जिले का नाम रोशन किया.
लोकगायिका स्नेहलता श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा अयोध्या के गुप्तार घाट पर आयोजित दीपोत्सव महोत्सव में अवधी व हिंदी भाषा में श्री राम के भजन गाकर वहां उपस्थित राम भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया.
मंच को प्रणाम करते हुए लोक गायिका स्नेहलता ने रामायण की पंक्तियों ' मंगल भवन अमंगल हारी ' से अपने गीतों की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने गणेश जी की वंदना का भजन गया. ' जली है ज्योत अवध नगर में ' ' हम नाहि नियरा लाउब अपनी नैया ' ' मेरी शान रखना' और अंत में 'दीपावली मनाऊ सुहानी' जैसे भजनों से सरयू नदी के तट को श्रीराम के भक्तिमय रंग में रंग दिया. अपने भजनों के समापन के साथ उन्होंने कार्यक्रम आयोजकों का हृदय से धन्यवाद किया.
इस दौरान अयोध्या भाजपा युवा जिला इकाई के उपाध्यक्ष भरत श्रीवास्तव और उनके सहयोगियों ने स्मृति चिह्न देकर लोकगायिका का सम्मान किया. कार्यक्रम समाप्ति के बाद बहुत से दर्शक लोक गायिका के साथ सेल्फी करते हुए दिखे.
कार्यक्रम में आए मेहमानों ने लोक गायिका स्नेहलता श्रीवास्तव के सुंदर भजनों की तारीफ करते हुए कहा कि इन भजनों से वे सभी भावविभोर हो गए.
आपको बता दें कि रायबरेली के प्रगति पुरम निवासी स्नेहलता श्रीवास्तव लखनऊ दूरदर्शन केंद्र पर लोक गायन में प्रस्तुति दे चुकी हैं. इसके अलावा उन्हें आकाशवाणी केंद्र लखनऊ से ( बी ग्रेड ) की मान्यता भी मिली है. उन्हें हाल ही में लालगंज ( रायबरेली ) में अवधी लोकगायिका के तौर पर नारी शक्ति का सारस्वत सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया जा चुका है.
देश के प्रतिष्ठित संगीत संस्थान भारतखंडे, लखनऊ और प्रयागराज से उन्होंने संगीत की विधा प्राप्त की है. स्नेहलता श्रीवास्तव ने अपने करियर में अनेक मंचो पर हिंदी, अवधी, भोजपुरी भाषाओं में गीतों व भजनों की प्रस्तुति दी है.
साथ ही उन्होंने अनेक संगीत प्रतियोगिताओं में जज की भूमिका भी अदा की है. संगीत की दुनिया में वह 15 साल से सक्रिय हैं और उत्तर प्रदेश के अनेक जगहों पर आयोजित संगीत कार्यक्रम में प्रतिभाग कर चुकी हैं. जिनमे रायबरेली के राजघाट में छठ महोत्सव, शाहजहांपुर, गोरखपुर, गोंडा आदि में आयोजित अनेक संगीत महोत्सव प्रमुख हैं.