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Sharda Sinha : 'हो दीनानाथ..' से 'पद्म विभूषण' तक, शारदा सिन्हा.. जिनके गीतों के बिना छठ पर्व है अधूरा

1 अक्टूबर 1952 को जन्मीं बिहार कोकिला शारदा सिन्हा, जिनकी आवाज में बसता था छठ, लोकगायिका शारदा सिन्हा की कहानी. रिपोर्ट कृषनंदन

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शारदा सिन्हा की जयंती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 1, 2026 at 11:59 AM IST

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पटना: जब-जब कार्तिक का महीना आएगा, घाटों पर जब-जब सुपली में ठेकुआ सजेगा, तब-तब एक आवाज हवा में गूंजेगी 'केलवा के पात पर उगेलन सूरजमल झुके झुके'. ये आवाज थी बिहार की बेटी, स्वर कोकिला शारदा सिन्हा की.

1 अक्टूबर 1952.. सुपौल के हुलास गांव में जन्म

1 अक्टूबर 1952 में बिहार के सुपौल जिले के एक छोटे से गांव हुलास में सुखदेव ठाकुर के घर एक बेटी का जन्म हुआ था, जिसने आगे चलकर बिहार की पहचान को सात समंदर पार तक पहुंचा दिया.

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1 अक्टूबर 1952.. सुपौल के हुलास गांव में शारदा सिन्हा का जन्म (ETV Bharat)

'पहिले पहिले हम कईनी, छठ मैया बरत तोहार'

स्वर कोकिला शारदा सिन्हा की आवाज को एक नई पहचान देने वाले लेखक हृदय नारायण झा बताते हैं कि ''शारदा सिन्हा के लिए मैंने कई गीत लिखे. 'पहिले पहिले हम कईनी, छठ मैया बरत तोहार', 'महिमा बड़ा उर अपार हे छठी मईया' गीत काफी लोकप्रिय हुआ था.''

संगीत की शिक्षिका से लोकगीतों का सफर

शारदा सिन्हा का बचपन बेहद साधारण था. गांव के ही पंडित रामचन्द्र झा से उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शुरुआती तालीम ली. ससुराल बेगूसराय के सिहमा गांव में होने के बाद भी उन्होंने संगीत नहीं छोड़ा. समस्तीपुर के एक कॉलेज में संगीत की शिक्षिका बनीं और फिर धीरे-धीरे लोकगीतों को नया जीवन देने लगीं.

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समस्तीपुर के एक कॉलेज में संगीत की शिक्षिका बनीं शारदा सिन्हा (ETV Bharat)

1978 में पहला छठ गीत गाया

1974 में उन्होंने पहला भोजपुरी गीत गाया, लेकिन असली पहचान 1978 में आई जब उनका छठ गीत आया. उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. मैथिली, भोजपुरी, मगही, बज्जिका, और हर भाषा में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी.

'उग हो सूरज देव', 'पटना के घाट पर'

बिहार में कहा जाता है - दो चीजों के बिना छठ नहीं हो सकता, एक सूरज देव और दूसरी शारदा सिन्हा की आवाज. उनके गीत सिर्फ गीत नहीं, व्रत की भावना थे. 'उग हो सूरज देव', 'पटना के घाट पर', 'सुनअ छठी माई', 'हो दीनानाथ', 'सांझ के दिहली अर्घिया' - ऐसा कोई घाट नहीं जहां ये गीत न बजे हों.

5 नवंबर 2024, शारदा सिन्हा अंतिम यात्रा पर

परदेश में रह रहा बिहारी जब ये गीत सुनता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं, उसे अपना गांव याद आ जाता है. और देखिए जीवन का आखिरी संयोग जीवन भर छठी मैया के गीत गाने वाली शारदा सिन्हा ने छठ पर ही विदा ली. 5 नवंबर 2024, छठ महापर्व का पहला दिन नहाय-खाय. उसी रात 9 बजकर 20 मिनट पर दिल्ली के एम्स में 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली.

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5 नवंबर 2024, शारदा सिन्हा का निधन (ETV Bharat)

शारदा सिन्हा के छठ गीत

कनाडा में रह रहे प्रवासी इंजीनियर मृणाल और इंजीनियर सुरभि कहतीं है कि, ''यहां 200 से ज्यादा परिवार हिन्दू हेरिटेज सेंटर मिसिसॉगा में हर साल जुटते है और छठ पूजा का आयोजन होता है. साथ ही हर साल छठ से पहले लोकगायिका शारदा सिन्हा का गीत उन्हें अहसास दिलाता है कि छठ पर्व आ रहा है.''

शारदा सिन्हा के गीतों के बिना छठ पर्व अधूरा

जर्मनी के बिहार फ्रेटरनिटी ग्रुप से जुड़ी क्रिस्टीन हेजो हर साल बिहार वासियों को छठ की बधाई और शुभकामनाएं शारदा सिन्हा के गीतों के माध्यम से दीत हैं. वो कहती हैं कि ''शारदा सिन्हा के गीतों के बिना छठ पर्व अधूरा है.''

ब्लड कैंसर से जूझ रही थीं लोकगायिका

शारदा सिन्हा 6 साल से मल्टीपल मायलोमा, एक तरह के ब्लड कैंसर से जूझ रही थीं. जाते-जाते भी 4 दिन पहले उन्होंने एम्स के बेड से अपना आखिरी छठ गीत 'दुखवा मिटाई छठी मैया' रिलीज करवाया और सभी व्रतियों को छठ की शुभकामनाएं दीं थीं.शहर और स्थानीय मार्गदर्शिका

बॉलीवुड में भी अपने सुरों का जादू बिखेरा

लोकगीतों के अलावा हिंदी फिल्मों में भी उनकी आवाज अमर है. सलमान खान की पहली सुपरहिट फिल्म 'मैंने प्यार किया' (1989) का गीत 'कहे तोसे सजना तोहरी सजनिया' और 'हम आपके हैं कौन' का 'बाबुल जो तुमने 'सिखाया', 'पग-पग लिए जाएं तोहरी बलइयां..' गीतों में शारदा सिन्हा की ही आवाज है.

'केलवा के पात' से 'पद्म विभूषण' तक

नई पीढ़ी ने उन्हें 'गैंग्स ऑफ वासेपुर-2' के 'तार बिजली से पतले हमारे पिया' से पहचाना. उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया. इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, बिहार रत्न, मिथिला विभूति जैसे सैकड़ों सम्मान मिले. बिहार की वह शरीर से गई हैं, लेकिन जब तक छठ है, जब तक घाट है, तब तक शारदा सिन्हा जिंदा रहेंगी.

हर छठ घाट पर गूंजते.. हो दीनानाथ

आज लोकगायिका शारदा सिन्हा भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज हर छठ पर्व पर हर छठ घाट पर गूंजती है. हर बार सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय यह एहसास कराती है कि शारदा सिन्हा ने अपने लोकगीतों से छठ महापर्व को अमर कर दिया है.

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विदेश में छठ पूजा और छठ गीत की गूंज (ETV Bharat)

छठ महापर्व 2026 : मुख्य तिथियां

  • 13 नवंबर 2026 (शुक्रवार): पहला दिन - नहाय-खाय
  • 14 नवंबर 2026 (शनिवार): दूसरा दिन - लोहंडा और खरना
  • 15 नवंबर 2026 (रविवार): तीसरा दिन - संध्या अर्घ्य
  • 16 नवंबर 2026 (सोमवार): चौथा दिन - उषा अर्घ्य और पारण

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