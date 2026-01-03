लखनऊ के हजरतगंज थाने पहुंचीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, बोलीं- बयान दर्ज कराने आई हूं
नेहा सिंह राठौड़ पर पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज है.
January 3, 2026
लखनऊ : मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ शनिवार देर शाम हजरतगंज थाने बयान दर्ज कराने पहुंची. नेहा सिंह राठौर को महिला थाने में रखा गया है. नेहा सिंह राठौड़ पर पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज है. नेहा सिंह के साथ उनके पति भी मौजूद हैं.
नेहा सिंह राठौर ने कहा, मुझे अरेस्ट नहीं किया गया है. मैं बयान दर्ज करवाने आई हूं. मैं जांच में सहयोग करने के लिए आई हूं. वहीं हजरतगंज थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि नेहा सिंह राठौड़ को नोटिस देकर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है.
नेहा सिंह के पति हिमांशु सिंह ने बताया कि 15 दिन पहले हमें पहला नोटिस मिला था. उस नोटिस के जरिए नेहा को बुलाया गया था, लेकिन उस समय उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था. इसलिए हमने पुलिस से कुछ समय मांगा था. आज शनिवार को हम लोग बाहर गए हुए थे. जब वापस आए तो नोटिस मिला. इसमें नेहा को तीन दिन के अंदर थाने में पेश होने के लिए कहा गया था. जांच में सहयोग करने के लिए हम लोग खुद आए हैं. नेहा को गिरफ्तार नहीं किया गया है. पुलिस पूछताछ कर रही है.
22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले को लेकर नेहा ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए थे. सरकार पर सवाल उठाए थे नेहा सिंह के पोस्ट से आहत होकर अभय सिंह ने हजरतगंज थाने में केस दर्ज करवाया था.
नेहा सिंह राठौड़ यूपी में का बा गाना गाकर रातों-रात मशहूर हुई थीं. पहलगाम हमले के बाद उन्होंने भोजपूरी में कविता सुनाया था. जिसमें प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था. मुकदमा दर्ज होने के बाद नेहा सिंह राठौड़ ने कहा था कि डरने वाली नहीं हूं, मैं सरकार से सवाल पूछ रही हूं, लेकिन सरकार के पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है. बदले में मुझे गालियां दिलवाई जा रही हैं.
