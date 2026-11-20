मातृभाषा को लेकर नरेंद्र सिंह ने दिया संदेश, वीडियो जारी कर की बड़ी अपील
Narendra Singh Negi Video message: नरेंद्र सिंह नेगी ने मातृभाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए कॉलम 14 भरने की अपील की है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 20, 2026 at 8:42 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 8:57 PM IST
देहरादून: लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने मातृभाषा को बड़ा संदेश दिया है. गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने वीडियो जारी कर उत्तराखंड की जनता से खास अपील की है. इस अपील में नरेंद्र सिंह नेगी ने जनगणना और स्वगणना के दौरान कॉलम 14 में मातृभाषा भरने की अपील की है. जिसमें उन्होंने गढ़वाली, कुमाऊंनी, जौनसारी, जौनपुरी बोली भरने का अनुरोध किया है.
नरेंद्र सिंह नेगी ने वीडियो संदेश में कहा-
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16 नवम्बर, 2026 बिटि 30 नवम्बर, 2026 तलक उत्तराखण्ड मा स्व जनगणना होणी छ. सबि गढ़वाळि भै-बैण्यों तैं हथजुड़ै छ कि कॉलम 14 मा मातृभाषा- गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, जौनपुरी जु बि आप बोल्दन जरूर भर्या. जु लोग स्व जनगणना नी भरणा वु 1 दिसम्बर, 2026 बिटि होण वाळि जनगणना कर्मी तैं मातृभाषा गढ़वाली बताया. आठवीं अनुसूची मा हमारि भाषा तबै शामिल होलि जब यीं भाषा बोल्दारों कि संख्या जादा होलि.
-नरेंद्र सिंह नेगी, लोक गायक
बता दें उत्तराखंड में यानी एक दिसम्बर से जनगणना का कार्य शुरू होने जा रही है. उससे पहले जनगणना में जनता की सहभागिता के लिए 16 नवंबर से जनगणना के तहत स्वगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है. स्वगणना 30 नवंबर तक चलेगी. इसके बाद, एक दिसंबर से घर-घर जाकर जनगणना शुरू होगी.
डिजिटल जनगणना के साथ ही इस बार जातिगत जनगणना होनी है. जिसके लिए करीब 40 सवाल तैयार किए गए हैं. इन सवालों के जवाब जनता को देने होंगे. मातृभाषा का सवाल भी इसी में है. जिसमें आपको अपनी मातृभाषा भरनी होगी. जिसके लिए नरेंद्र सिंह नेगी से खास संदेश जारी किया है. उन्होंने कहा ऐसा करने से हम अपनी मातृभाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करवा सकते हैं. उन्होंने सभी से इस कॉलम को भरने की अपील की है.
|इन सवालों के देने होंगे जवाब
• व्यक्ति का नाम
• मुखिया से संबंध
• लिंग (पुरुष/स्त्री/अन्य)
• जन्मतिथि/ उम्र
• वर्तमान वैवाहिक स्थिति (हां/नहीं)
• विवाह के समय उम्र
• जीवनसाथी का नाम
• घोषित राष्ट्रीयता
• धर्म
• एसी/ एसटी/ जाति का नाम
• पिता का नाम, उम्र, जन्म स्थान विवरण, प्रदेश और जिला
• माता का नाम, उम्र, जन्म स्थान विवरण, प्रदेश और जिला
• विकलांगता (हां/नहीं)
• मातृभाषा
• डिजिटल साक्षरता का स्तर (ईमेल कर सकते है या नहीं)
• शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति
• प्राप्त उच्चतम शैक्षणिक स्तर संकाय/विषय
• पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय काम किया
• आर्थिक गतिविधि की श्रेणी
• व्यवसाय
• उद्योग, व्यापार या सेवा की प्रकृति
• कर्मी का वर्ग
• गैर-आर्थिक गतिविधि
• काम की तलाश मे या काम के लिए उपलब्ध
• काम के स्थान तक यात्रा (कि०मी० और समय)
• जन्म स्थान
• पिछला निवास का स्थान यदि हो तो
• वर्तमान प्रवास का कारण
• प्रवास के समय से इस गाँव/ शहर मे रहने की अवधि
• स्थायी अवासीय पता
• वर्तमान में जीवित बच्चों का संख्या
• कभी जीवित जन्मे बच्चों की संख्या
• पिछले एक वर्ष के दौरान जीवित जन्मे बच्चों की संख्या।
• कोविड-19 टीकाकरण का स्थान
• बैंक खातों की कुल संख्या
• मोबाइल नंबर (अगर उपलब्ध है)
• आधार नंबर (अगर उपलब्ध है)
• वोटर आईडी नंबर (अगर उपलब्ध है)
• पासपोर्ट नंबर (अगर उपलब्ध है)
• ड्राइविंग लाइसेंस (अगर उपलब्ध है)
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