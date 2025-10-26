बेटियां भी उठाएंगी अपने सिर पर छठ का दउरा, लोकगायिका मनीषा से सुनिए 'छठी माई दिहली हीरा जइसन बेटी 2.0'
महापर्व छठ के मधुर गीत हर किसी का मन मोह रहे हैं. इसी भक्तिमय माहौल में लोक गायिका मनीषा ने एक गीत पेश किया है.
Published : October 26, 2025 at 4:56 PM IST
पटना: छठ महापर्व के साथ ही पूरा बिहार, झारखंड और पूर्वांचल क्षेत्र छठ गीतों की मधुर धुनों से सराबोर हो गया है. चाहे शारदा सिन्हा के अमर गीत हों या कल्पना पटवारी की लोक धुनें, हर घाट और हर गली में यही गीत श्रद्धा और भक्ति का वातावरण बना रहे हैं. लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस साल छठ पर्व पर एक नया गीत प्रस्तुत किया है, जो बेटियों की भूमिका, सम्मान और सशक्तिकरण को समर्पित है.
बेटियों को समर्पित नया छठ गीत: मनीषा श्रीवास्तव का यह नया गीत 'छठी माई दिहली हीरा जइसन बेटी 2.0' उनके आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ होते ही धूम मचा चुका है. गीत के बोल गीतकार अभिषेक भोजपुरिया ने लिखे हैं, जबकि अभिनय मशहूर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर कामिनी सिंह ने किया है. मनीषा बताती हैं, “हर बेटी माता-पिता के लिए हीरे की तरह कीमती है. छठी मैया स्वयं एक बेटी हैं, इसलिए इस पर्व में बेटियों का सम्मान और भी बढ़ जाता है.”
बेटियों की उपलब्धियों का उत्सव: यह गीत मनीषा की बेटियों पर आधारित तीसरी सीरीज है. उन्होंने बताया कि "पिछले साल छठ पर, 'असो जोड़े कोड़े कोसी' गीत गाया था, जो बेटी के जन्म की खुशी पर केंद्रित था. इस बार जो उनका गीत है उसमें एक प्रश्न है और उसका जवाब है. वह कहती हैं, “हमारे समाज में अब सोच बदल रही है. बेटियां अब हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं. जब वे आसमान छू सकती हैं, तो दउरा क्यों नहीं उठा सकतीं हैं?”
लोक धुन में आधुनिक संदेश: इस गीत की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह पारंपरिक लोकधुनों में रचा गया है, लेकिन इसमें आधुनिक संवेदना और सामाजिक संदेश पिरोए गए हैं. गीत में छठी मैया का धन्यवाद किया गया है कि उनकी कृपा से बेटियां घर-घर में सौभाग्य बनकर आई हैं.
“अब बेटियां घर से लेकर संसद तक, खेत से लेकर विज्ञान प्रयोगशाला तक हर जगह अपनी भूमिका निभा रही हैं. ऐसे में पूरे गर्व और आत्मविश्वास के साथ आज वे छठी मैया के घाट पर दउरा लेकर आ रही हैं.”- मनीषा, गायक
छठ गीतों में ही बसती है भक्ति: मनीषा बताती हैं कि छठ महापर्व में कोई मंत्रोच्चारण नहीं होता. यहां हर विधि, हर संस्कार गीतों से जुड़ा होता है. “नहाए-खाए, खरना, संध्या अर्घ्य, उषा अर्घ्य, हर चरण का अपना गीत है. यही गीत हमारे लिए मंत्र हैं, यही लोक आस्था का आधार हैं.” मनीषा मानती हैं कि लोकगीतों में ही छठ की खुशबू और आत्मा बसती है. यही गीत पर्व को जीवंत बनाए रखते हैं.
