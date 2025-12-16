भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग, लोक गायिका कवि सिंह ने हरिद्वार से शुरू की पदयात्रा, माया देवी मंदिर में की पूजा
लोक गायिका कवि सिंह ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हरिद्वार से शुरू की पदयात्रा.
हरिद्वार: भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने और गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने के लिए अभियान चला रही लोक गायिका कवि सिंह ने मंगलवार को हरकी पैड़ी पर गंगा पूजन कर पदयात्रा शुरू की. इसके बाद मायादेवी मंदिर में पूजा अर्चना कर साधु संतों का आशीर्वाद लेकर हरिद्वार से रवाना हुईं. इस दौरान उनके साथ श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक समेत कई लोग मौजूद रहे. संत समाज ने भी उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया.
गायिका कवि सिंह ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए हिंदुओं को आगे आना होगा. इस मुद्दे पर जनजागरण के लिए वे निरंतर अभियान चला रही हैं. अभियान के दूसरे चरण में वे हरिद्वार से पदयात्रा करते हुए मथुरा श्रीकृष्ण जन्म भूमि तक जाएंगी और भगवान श्रीकृष्ण को गंगाजल अर्पित कर यात्रा का समापन करेंगी.
कवि सिंह ने कहा कि 25 दिन तक चलने वाली पदयात्रा के दौरान हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर युवाओं को प्रेरित करेंगी. उन्होंने बताया कि जिस आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, उसी आधार पर भारत देश हिन्दू राष्ट्र बनना चाहिए. इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रमाता और हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए. स्कूल कॉलेजों में वैदिक सनातन धर्म ग्रंथों को पढ़ाया जाना चाहिए. जितने भी हिंदू धार्मिक स्थल हैं, वहां मांस मदिरा पर प्रतिबंध लगना चाहिए.
श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि हिंदू युवाओं को कवि सिंह से प्रेरणा लेकर हिंदू संस्कृति और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए आगे आना चाहिए. उन्होंने कहा कि कवि सिंह की पदयात्रा समाज में व्यापक स्तर पर जनजागरण लाने का काम करेगी. हरिद्वार से मथुरा तक श्री अखंड परशुराम अखाड़े के कार्यकर्ता कवि सिंह का पूरा सहयोग करेंगे. जगह-जगह उनका स्वागत करने के साथ सरकार को जगाने का काम किया जाएगा.
गौर हो कि कवि सिंह लोक गायिका हैं, जो सनातनी और देशभक्ति गीतों के लिए जानी जाती हैं. पूर्व में उनके द्वारा हरिद्वार से लेकर कन्याकुमारी तक भी यात्रा निकाली जा चुकी है. इस बार उन्होंने हरिद्वार स्थित हरकी पैड़ी से पदयात्रा की शुरुआत की. 25 दिन तक की पद यात्रा का वृंदावन में समापन होगा.
मांस प्रतिबंध की मांग: उत्तरकाशी में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी का घेराव किया. उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी एक धर्म नगरी है और यहां धड़ल्ले से मांस बिक रहा है. इससे लोगों की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है. यदि जल्द ही नगर क्षेत्र में मांस प्रतिबंध नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.
हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के ईओ का घेराव करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने पहले ही आदेश दिया है, कि गंगा नदी के 500 मीटर के दायरे में मीट मांस नहीं बेचा जा सकता. लेकिन नगर पालिका का इस पर कोई अंकुश नहीं लगा रहा है. इतना ही नहीं, मीट मांस का अवशेष पदार्थ गंगा नदी में धड़ल्ले से प्रभावित किया जा रहा है. इस कारण मां गंगा प्रदूषित हो रही है. साथ ही शहर के कूड़े का निस्तारण नहीं हुआ, जो ताबांखानी में एकत्रित हो रहा है. इस कारण कूड़ा उड़कर भागीरथी नदी में जा रहा है.
नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी शालनी चित्राण का कहना है कि नगर पालिका बोर्ड बैठक में विचार हुआ है कि उत्तरकाशी को धार्मिक नगरी घोषित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा. मीट मांस पर भी लगातार नगर पालिका निगरानी बनाए हुए है.
