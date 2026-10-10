स्विट्जरलैंड में गूंजा राजस्थानी लोक संगीत, 66 साल के इतिहास में पहली बार भारत बना 'गेस्ट ऑफ ऑनर'
10 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय महोत्सव में करीब ढाई लाख दर्शकों के शामिल होने का अनुमान है.
Published : October 10, 2026 at 7:33 PM IST
जयपुर: राजस्थान की लोक संस्कृति का जादू स्विट्जरलैंड में भी सिर चढ़कर बोला. स्विट्जरलैंड के प्रतिष्ठित फोयर दु वले (Foire du Valais) महोत्सव में राजस्थान के लोक कलाकार रहीस भारती और उनके ग्रुप 'धोद ग्रुप ऑफ राजस्थान' ने राजस्थानी लोक संगीत, कालबेलिया नृत्य और पारंपरिक वाद्ययंत्रों की प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया. खास बात ये रही कि इस बार का महोत्सव भारत के लिए ऐतिहासिक रहा, क्योंकि 66 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारत को इस आयोजन में गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया.
10 दिन के महोत्सव में जुटेंगे ढाई लाख दर्शक : 10 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय महोत्सव में करीब ढाई लाख दर्शकों के शामिल होने का अनुमान है. संस्कृति, पर्यटन, व्यापार और कला के इस वैश्विक मंच पर 'धोद ग्रुप' अपनी प्रस्तुतियों के जरिए राजस्थान की समृद्ध लोक परंपराओं और भारतीय सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने रख रहा है. राजस्थानी संगीत की लय, पारंपरिक वाद्ययंत्रों की धुन और कालबेलिया नृत्य की जीवंतता विदेशी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है.
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26 वर्षों की मेहनत सफल : धोद ग्रुप के प्रमुख रहीस भारती ने कहा कि स्विट्जरलैंड के इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना गर्व के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है. ये सम्मान केवल उनके समूह का नहीं, बल्कि भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति और राजस्थान की समृद्ध लोक परंपराओं का है. उन्होंने कहा कि जब विदेशी दर्शक राजस्थानी लोक संगीत पर झूमते हैं और भारतीय संस्कृति से जुड़ाव महसूस करते हैं, तो लगता है कि पिछले 26 वर्षों की मेहनत सफल हो रही है.
119 देशों में राजस्थान की संस्कृति का प्रतिनिधित्व : रहीस भारती पिछले 26 वर्षों से राजस्थान की लोक कला और संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने के अभियान में जुटे हैं. उन्होंने बताया, उनका ग्रुप अब तक 119 से ज्यादा देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुका है. उन्होंने राजस्थान के दूर-दराज के गांवों से लोक कलाकारों को तलाशकर उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराया. इससे सैकड़ों कलाकारों को वैश्विक पहचान बनाने के साथ सम्मानजनक आजीविका का अवसर भी मिला है.
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आठ माह से यूरोप के सांस्कृतिक दौरे पर : रहीस भारती और उनका समूह आठ महीनों से लगातार यूरोप के सांस्कृतिक दौरे पर है. इस दौरान समूह विभिन्न प्रतिष्ठित संगीत महोत्सवों, सांस्कृतिक आयोजनों और कॉन्सर्ट में अपनी प्रस्तुतियों के जरिए भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है. समूह का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि भारतीय लोक परंपराओं को दुनिया के अलग-अलग देशों के लोगों तक पहुंचाना भी है. रहीस भारती ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी संस्कृति है. लोक परंपराओं को दुनिया तक पहुंचाने से देश की पहचान और सम्मान बढ़ता है. उनका प्रयास है कि राजस्थान की मिट्टी की खुशबू और भारतीय संस्कृति की आत्मा दुनिया के हर कोने तक पहुंचे.
मानवीय जुड़ाव का माध्यम भी: राजस्थान के गांवों से शुरू रहीस भारती और उनके धोद ग्रुप की ये सांस्कृतिक यात्रा आज अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंच चुकी है. संगीत और नृत्य के जरिए वो न केवल राजस्थान की लोक विरासत को नई पहचान दिला रहे हैं, बल्कि विभिन्न देशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक संवाद, मित्रता और मानवीय जुड़ाव का माध्यम भी बन रहे हैं.
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