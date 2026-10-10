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स्विट्जरलैंड में गूंजा राजस्थानी लोक संगीत, 66 साल के इतिहास में पहली बार भारत बना 'गेस्ट ऑफ ऑनर'

स्विट्जरलैंड के मार्टिग्नी में धोद ग्रुप ऑफ राजस्थान ( Photo Courtesy: Dhod Group of Rajasthan )

जयपुर: राजस्थान की लोक संस्कृति का जादू स्विट्जरलैंड में भी सिर चढ़कर बोला. स्विट्जरलैंड के प्रतिष्ठित फोयर दु वले (Foire du Valais) महोत्सव में राजस्थान के लोक कलाकार रहीस भारती और उनके ग्रुप 'धोद ग्रुप ऑफ राजस्थान' ने राजस्थानी लोक संगीत, कालबेलिया नृत्य और पारंपरिक वाद्ययंत्रों की प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया. खास बात ये रही कि इस बार का महोत्सव भारत के लिए ऐतिहासिक रहा, क्योंकि 66 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारत को इस आयोजन में गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया.