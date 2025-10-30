ETV Bharat / state

उत्तराखंड में लोकपर्व इगास और बग्वाल की दिखेगी धूम, पूरे साल भर चलेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम

देहरादून: राज्य स्थापना को 25 साल पूरे हो रहे हैं. ऐसे में राज्य सरकार, प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस को रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रही है. जिसके तहत प्रदेश भर में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. मुख्य रूप से अगले एक साल तक प्रदेश भर में बृहद स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा. जिसकी शुरुआत उत्तराखंड के लोकपर्व इगास/बग्वाल के साथ ही शुरू हो जाएगी. दीपावली त्यौहार के 11वें दिन उत्तराखंड राज्य में बूढ़ी दीपावली यानी इगास का आयोजन किया जाता है. ऐसे में रजत जयंती वर्ष के चलते उत्तराखंड राज्य में बृहद और भव्य रूप से इगास मनाया जाएगा. जिसके लिए उत्तराखंड संस्कृति विभाग ने तैयार कर ली है.

उत्तराखंड के लोकपर्व इगास/बग्वाल की धूम प्रदेश भर में देखी जाएगी. जिसका मुख्य कार्यक्रम इगास/बग्वाल पर्व के दिन यानी 1 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित किया जाएगा. इसके अलावा प्रदेश के सभी मंत्री और विधायक अपने-अपने क्षेत्र में इगास/बग्वाल पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे. उत्तराखंड में हर साल इगास पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस साल खास बात यह है कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस को 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश में बृहद स्तर पर बूढ़ी दीपावली यानी इगास पर्व मनाया जाएगा. इस आयोजन में मंत्री और विधायकों की भी बड़ी सहभागिता होगी. हालांकि संस्कृति विभाग की ओर से 1 नवंबर से 9 नवंबर तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है.