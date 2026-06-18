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119 देशों के बाद पेरिस में धोद बैंड का सांस्कृतिक परचम, ‘बोंजूर मोदी’ में गूंजा राजस्थान का जलवा

119 देशों में प्रस्तुति दे चुका है ग्रुप : रहीस भारती ने कहा कि पेरिस स्थित भारतीय दूतावास की ओर से हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत समारोह में प्रस्तुति देने का अवसर मिला, यह हमारे लिए बेहद सम्मान की बात है. हमने यहां राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और कला को पूरे उत्साह के साथ प्रस्तुत किया. उन्होंने बताया कि पिछले 26 सालों से धोद ग्रुप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है और अब तक 119 देशों में अपनी प्रस्तुतियां दे चुका है. यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा ग्रुप है जो हर साल 6 से 7 महीने विदेश दौरों पर रहकर भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार करता है.

इस खास मौके पर धोद ग्रुप, जिप्सीज़ ऑफ राजस्थान, जयपुर महाराजा ब्रास बैंड और छलांग ड्रमर्स ऑफ इंडिया के कलाकारों ने अपनी दमदार प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. इन सभी समूहों का नेतृत्व कर रहे डायरेक्टर रहीस भारती ने इसे राजस्थान और भारत के लिए गर्व का क्षण बताया. अभी रहीस भारती अपने बैंड के साथ 'यूरोप टूर 2026' पर हैं. इस ग्रुप में राजस्थान के दूर-दराज के गांवों से लगभग 20 लोक कलाकार शामिल हैं.

जयपुर : राजस्थान की लोक संस्कृति ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी अलग पहचान दर्ज कराई. दुनिया के 119 देशों में प्रस्तुति दे चुके प्रसिद्ध धोद म्यूजिकल ग्रुप ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित ‘बोंजूर मोदी' यानी नमस्ते मोदी कार्यक्रम में शानदार प्रदर्शन किया. 18 जून को पेरिस के प्रतिष्ठित साल प्लेयेल (Salle Pleyel) में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में राजस्थान की सांस्कृतिक छटा देखने को मिली.

पेरिस में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर राजस्थान की लोक कला, संगीत और परंपराओं का वैश्विक मंच पर भव्य प्रदर्शन हुआ. धोद ग्रुप और उससे जुड़े कलाकारों की प्रस्तुति ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया.

सात समंदर पार ' ए वतन ' की पेशकश : रहीस भारती ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने जिस तरह वैश्विक मंच पर अपनी पहचान मजबूत की है, वह हम सभी के लिए प्रेरणादायक है. इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनना हमारे लिए गौरवपूर्ण रहा.

कार्यक्रम से जुड़े कलाकार अफरीदी भारतीय ने भी अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, तो ऐसा लगा जैसे हमारे परिवार का कोई सदस्य हमारे बीच आया हो. हमने जयपुर महाराजा बैंड के साथ ‘ऐ वतन’ जैसे गीतों की प्रस्तुति दी, जो हमारे लिए बेहद भावुक और गर्व का क्षण रहा. बोंजूर मोदी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग शामिल हुए. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की अपनी यात्रा के तहत विभिन्न द्विपक्षीय कार्यक्रमों में भाग लिया और यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इवेंट में भी शिरकत की.

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बोंजूर मोदी के बाद अन्य बड़े मंचों पर प्रस्तुति : रहीस भारती और उनका धोद बैंड पिछले 26 सालों से भारतीय लोक संस्कृति को वैश्विक मंच पर पहचान दिला रहा है. यह ग्रुप अब तक 119 से अधिक देशों में अपनी प्रस्तुतियां देकर इतिहास रच चुका है. रहीस भारती ने राजस्थान के लंगा, मांगणियार, कालबेलिया, ढाढ़ी, दमामी और राणा जैसे पारंपरिक समुदायों के 700 से अधिक कलाकारों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया है. यह दल हर साल करीब 6 से 7 महीने विदेशों में रहकर भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार करता है. ‘बोंजूर मोदी’ कार्यक्रम में शानदार प्रस्तुति के बाद अब इस बैंड को यूरोप के कई बड़े मंचों से आमंत्रण मिला है. आगामी समय में यह दल पुर्तगाल के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संगीत महोत्सव के साथ-साथ जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, स्पेन और फ्रांस के विभिन्न शहरों में अपनी प्रस्तुतियां देगा.