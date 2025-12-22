ETV Bharat / state

शिल्पग्राम महोत्सव में गोवा, राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र की लोक संस्कृति हुई साकार

श्चिम क्षेत्र संस्कृति केंद्र की निदेशक फुरकान खान ने बताया कि इस शाम, लोक संस्कृति के अनूठे संगम को पेश करती एक कोरियोग्राफिक प्रस्तुति ने खूब वाहवाही लूटी. इसमें गोवा के देखनी, मणिपुर के लैहारोबा, कश्मीर के रौफ, राजस्थान के लाल आंगी व चरी, कर्नाटक के पूजा कुनिता व ढालू कुनिता, महाराष्ट्र के सोंगी मुखौटा, पंजाब के लुड्डी तथा गुजरात के तलवार रास व राठवा नृत्यों का महासंगम दिखाया गया. इस प्रस्तुति को दिल्ली के प्रसिद्ध कोरियोग्राफर सुशील शर्मा ने तैयार किया था. इसे देखकर दर्शक मोहित हो गए.

मुक्ताकाशी मंच पर सोमवार की देर शाम हुए मुख्य कार्यक्रम में राजस्थान के मांगणियार गायन, सफेद आंगी गेर और डेरू नृत्य ने दर्शकों का दिल जीत लिया. वहीं, ओडिशा के संभलपुरी नृत्य ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी. गोवा के घूमट गायन ने मंच पर गोवा का माहौल बना दिया.

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर में चल रहे शिल्पग्राम महोत्सव के दूसरे दिन सोमवार को 'लोक के रंग-लोक के संग' थीम को मुक्ताकाशी मंच पर विभिन्न राज्यों के लोक गायन और लोक नृत्यों ने साकार किया. इन प्रस्तुतियों को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए. उत्सव के दौरान शिल्पग्राम के विभिन्न थड़ों पर भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां सुबह से शाम तक दर्शकों का मन मोह रही थीं. इसके साथ ही बंजारा मंच पर आयोजित 'हिवड़ा री हूक' कार्यक्रम में दर्शकों ने खुद प्रस्तुतियां देकर आनंद लिया. संचालक सौरभ भट्ट ने बीच-बीच में प्रश्नोत्तरी चलाकर कार्यक्रम को और रोचक बना दिया.

कथक-लावणी का फ्यूजन छाया: कार्यक्रम में श्रद्धा सतवीडकर एंड ग्रुप के मराठी लावणी लोक नृत्य और नितिन कुमार एंड ग्रुप के कथक के खूबसूरत फ्यूजन ने शास्त्रीय और लोक नृत्य के अनूठे संगम से दर्शकों का मन मोह लिया. इससे पहले डॉ. प्रेम भंडारी के निर्देशन में राजस्थानी लोक गीतों पर आधारित कर्णप्रिय मेडले की प्रस्तुति ने श्रोताओं की खूब सराहना पाई. इस प्रस्तुति में कलाकारों ने बिना लोक गायन की मूल शैली को बदले खूबसूरती से इसमें शास्त्रीय पुट दिया, जिस पर संगीत प्रेमी श्रोता वाहवाही कर उठे.

थड़ों पर जारी रहा लोकरंजन: शाम के मुख्य कार्यक्रम के अलावा, शिल्पग्राम में विभिन्न थड़ों पर लोकरंजक प्रस्तुतियां सुबह 11 बजे से शाम तक निरंतर जारी रहीं. इनमें मुख्य द्वार के पास तुतारी, आंगन में बीन जोगी, कच्ची घोड़ी और बाजीगर, देवरा में गोंधल, बन्नी पर मांगणियार, सम पर घूमट, दर्पण फूड कोर्ट के पास घूमर और चकरी, भूजोड़ी पर चकरी, बड़ा बाजार नुक्कड़ पर पोवाड़ा, गोवा ग्रामीण पर कठपुतली, दर्पण द्वार पर सुंदरी और बड़ा बाजार में मसक वादन की प्रस्तुतियां और विभिन्न मॉडल्स का सुंदर प्रदर्शन किया गया. इसके अलावा, प्रांगण में बहरूपिया विभिन्न स्थानों पर घूमते हुए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते रहे.

गुजरात के राठवा नृत्य की धमक होगी: पश्चिम क्षेत्र संस्कृति केंद्र, उदयपुर की ओर से आयोजित इस शिल्पग्राम उत्सव में मंगलवार की शाम मुक्ताकाशी मंच पर गुजरात का आदिवासी नृत्य 'राठवा' दर्शकों को न सिर्फ रोमांचित करेगा. डांस ग्रुप के लीडर रंगू भाई राठवा बताते हैं कि राठवा आदिवासियों की एक जनजाति है, जो मूल रूप से गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में रहती है. इस जनजाति का यह खास लोक नृत्य 'राठवा नृत्य' के नाम से प्रसिद्ध है. गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के विभिन्न गांवों में रहने वाले राठवा आदिवासी अपने लोक संगीत और गीतों में पौराणिक कथाएं सुनाने के लिए प्रसिद्ध हैं. इनकी वेशभूषा और लोक नृत्य मंत्रमुग्ध कर देते हैं. इनके लिए होली सर्वाधिक उल्लास का त्योहार होता है. इस त्योहार पर भरने वाला इनका 'गेर मेला' विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें होने वाला उनका लोक नृत्य बहुत लोकप्रिय है.