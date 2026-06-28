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अल्मोड़ा में 'जात्रा द कसार फेस्टिवल' में दिखी लोक संस्कृति की झलक, पैराग्लाइडिंग बना आकर्षण का केंद्र

जात्रा द कसार फेस्टिवल में पैराग्लाइडिंग ( फोटो सोर्स- Festival Organizing Committee )

फेस्टिवल में दिखा पैराग्लाइडिंग का रोमांच: फेस्टिवल के दौरान डीनापानी मैदान में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं निकटवर्ती गड़ोली गांव में पैराग्लाइडिंग का विशेष आयोजन लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. साहसिक खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस गतिविधि को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक मौके पर पहुंचे.

अल्मोड़ा: कसार देवी के डीनापानी में आयोजित 'जात्रा द कसार फेस्टिवल 2026' में इन दिनों उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और साहसिक खेल गतिविधियों का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है. महोत्सव का आनंद लेने के लिए देश-विदेश से आए पर्यटकों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी पहुंच रहे हैं. रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और रोमांचक गतिविधियों ने पूरे आयोजन को उत्साह व उल्लास से भर दिया है.

आसमान में उड़ते पैराग्लाइडरों का मनमोहक दृश्य लोगों को रोमांचित करता नजर आया. पैराग्लाइडिंग डेमोंस्ट्रेशन के दौरान प्रतिभागियों ने सुरक्षित और सफल उड़ान भरते हुए अपने कौशल का शानदार प्रदर्शन किया. दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया. युवाओं और पर्यटकों में इस साहसिक खेल को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला.

गड़ोली गांव में पैराग्लाइडिंग (फोटो सोर्स- Festival Organizing Committee)

समृद्ध लोक परंपराओं की दिखी शानदार झलक: वहीं, सांस्कृतिक संध्या में कुमाऊं की समृद्ध लोक परंपराओं की शानदार झलक देखने को मिली. लोक कलाकारों ने झोड़ा, चांचरी, जागर समेत अनेक पारंपरिक लोकनृत्य और लोकगीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं. कार्यक्रमों के दौरान स्थानीय लोग भी लोकगीतों की धुन पर जमकर थिरकते नजर आए. बच्चों और स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया.

हवा में उड़ता पैराग्लाइडर (फोटो सोर्स- Festival Organizing Committee)

"फेस्टिवल का उद्देश्य उत्तराखंड की लोक संस्कृति को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के साथ-साथ क्षेत्र में साहसिक खेल पर्यटन को बढ़ावा देना है. इस प्रकार के आयोजन स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करने के साथ पर्यटन गतिविधियों को भी नई दिशा देते हैं. भविष्य में भी क्षेत्र में ऐसे आयोजन निरंतर किए जाएंगे. ताकि, उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिल सके."- विभू कृष्णा, सदस्य, आयोजन समिति

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