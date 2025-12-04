ETV Bharat / state

कुंभलगढ़ ​फेस्टिवल 2025: ड्रम ओडिसी की धमाल, कलेक्टर बोले- इंटरनेशनल लेवल का बनाएंगे

फेस्टिवल में कुंभलगढ़ दुर्ग के सामने सजे मंच पर 21 कलाकारों की टोली ने शानदार प्रस्तुतियां दीं.

Kumbhalgarh Festival 2025
चरी नृत्य करती महिला कलाकार (ETV Bharat Rajsamand)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 4, 2025 at 9:04 PM IST

राजसमंद: कुंभलगढ़ फेस्टिवल की आखिरी रात ड्रम ओडिसी की धमाल रही. राजस्थानी राग में लोक परंपरा के साथ विदेशी संगीत का तड़का भी लगा. राजस्थानी वेशभूषा में सजे-धजे 21 कलाकारों ने ड्रम पर एक से बढ़कर एक मनमोहक लोक गीतों की बौछार की तो पंडाल में लोग अपनी जगह पर ही झूमने लगे. नगाड़ों के धूम-धड़ाके के बीच पारंपरिक नृत्य ने भी पर्यटकों का मन मोह लिया. फेस्टिवल के समापन पर कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने कहा कि पुष्कर की तर्ज पर कुंभलगढ़ फेस्टिवल को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार वाले कुंभलगढ़ किले पर आयोजित इस फेस्टिवल से हजारों पर्यटकों को न सिर्फ इतिहास जानने का मौका मिला, बल्कि वे राजस्थानी संस्कृति से भी रूबरू हुए.

कुंभलगढ़ फेस्टिवल में राजस्थान में शौर्य, उत्सव और परंपरा का प्रतीक नगाड़ा वादन मुख्य आकर्षण रहा. आकर्षक रोशनी से दमकते कुंभलगढ़ दुर्ग के सामने सजे मंच पर 21 कलाकारों की टोली ने शानदार प्रस्तुतियां दीं. नगाड़ा वादन के साथ लोक गीतों की प्रस्तुतियों ने आमजन में जोश भर दिया. सभी कलाकारों ने ढोल, नगाड़ा, भपंग, चंग और लोक नृत्य की लय को साकार कर दिया. घूमर और लोक नृत्य की भंगिमाओं ने प्रस्तुति को और रंगीन बना दिया.

कुंभलगढ़ ​फेस्टिवल 2025 में कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुति (ETV Bharat Rajasmand)

वैश्विक मंचों पर पहचान बना चुके कलाकार: फेस्टिवल में आए अधिकांश कलाकार देश-विदेश के बड़े आयोजनों में अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं. ये कलाकार इससे पहले जी-20 शेरपा समिट (रणकपुर), मोमासर उत्सव, पुष्कर मेला, हवा महल महोत्सव (जयपुर) में प्रदर्शन कर चुके हैं. कुंभलगढ़ में इन्हीं अनुभवी कलाकारों ने एक बार फिर अपनी धुनों से दर्शकों को बांधे रखा. राजस्थान के पारंपरिक वाद्यों और विदेशी संगीतकारों के आधुनिक बीट्स के मेल ने ऐसा फ्यूजन तैयार किया, जिसने परंपरा में नई ऊर्जा भर दी. ड्रम ओडिसी की प्रस्तुति दर्शकों को अपनी ओर खींचने में सफल रही.

Kumbhalgarh Festival 2025
जगमग कुंभलगढ़ दुर्ग (ETV Bharat Rajsamand)

कलेक्टर बोले – किले की हर ईंट की दिलचस्प कहानी: कलेक्टर अरुण हसीजा ने कहा कि 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था. यह महाराणा प्रताप की जन्मस्थली भी है. दुर्ग का इतिहास, स्थापत्य कला और सिसोदिया वंश की रणनीति पर्यटक जानना चाहते हैं और महोत्सव के माध्यम से देशी-विदेशी पर्यटकों को यह जानने का मौका मिला है. उन्होंने कहा कि इस फेस्टिवल को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं. अगले वर्ष कुंभलगढ़ फेस्टिवल का छह माह पहले से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार करेंगे, ताकि इस वर्ष से भी बेहतर आयोजन हो सके.

महोत्सव से विदेश तक पहुंची हमारी कला-संस्कृति: उदयपुर की पर्यटन उपनिदेशक शिखा सक्सेना ने कहा कि फेस्टिवल के जरिए देश और दुनिया तक कुंभलगढ़ किले का प्रचार हुआ है, जिससे वर्षभर यहां पर्यटक आते रहेंगे. साथ ही इस महोत्सव को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के प्रयास भी विभागीय स्तर पर किए जा रहे हैं.

