धोरों की धरती से विश्व पटल पर बनाई पहचान, अब लोक कलाओं को 22वीं पीढ़ी दे रही पहचान

शिल्पग्राम महोत्सव में पहुंचे मांगणियार समाज के लोक कलाकारों ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

शिल्पग्राम महोत्सव में लोक कलाकार
शिल्पग्राम महोत्सव में लोक कलाकार (ETV Bharat Udaipur)
उदयपुर : थार के रेगिस्तान लोक कलाकारों ने दुनिया भर में अपनी कला का प्रदर्शन किया है. इन दिनों बाड़मेर जिले के जैसिंधर गांव से मांगणियार समाज के लोक कलाकार अपनी कला का जादू उदयपुर के शिल्पग्राम महोत्सव में बिखेर रहे हैं. इन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक इनके पास पहुंच रहे हैं. लोक कलाकारों ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए बताया कि यह उनकी 22वीं पीढ़ी है, जो इस लोक कला को आगे बढ़ा रही है. कलाकारों ने बताया कि अब तक वह 100 से ज्यादा देशों में यात्रा कर चुके हैं.

छोटे से गांव से निकलकर बनाई दुनिया भर में पहचान : ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए लोक कलाकार गाजी खान ने कहा कि वह अपनी इस परंपरागत कला को बढ़ाने का काम कर रहे हैं. गाजी खान का यह ग्रुप लोकगीतों को जीवित करने का काम कर रहा है, जैसे ही गाजी खान की आवाज गूंजी, श्रोताओं को एहसास हुआ कि वे किसी प्रस्तुति को नहीं, बल्कि एक विरासत को सुन रहे हैं. मिट्टी की सौंधी खुशबू, लोकदेवताओं की स्मृति, प्रेम जो हर किसी शिल्पग्राम में आने वाले पर्यटक का मन मोह रही थी.

शिल्पग्राम महोत्सव में पहुंचे लोक कलाकार (ETV Bharat Udaipur)

पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रही परंपरा : गाजी खान उस परंपरा की 22वीं कड़ी हैं, जहां सुरों की शिक्षा बचपन से ही शुरू हो जाती है. उनके लिए रियाज कोई औपचारिक अभ्यास नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा रहा है. मांगणियार समाज में संगीत सुनना, गाना और जीना तीनों एक-दूसरे से अलग नहीं हैं. यही कारण है कि उनकी गायकी में बनावट नहीं, बल्कि सहजता और आत्मीयता झलकती है. जब गाजी खान गाते हैं तो उनकी आवाज केवल सुर नहीं रचती, बल्कि श्रोताओं के भीतर स्मृतियों और संवेदनाओं को जगाती है.

शिल्पग्राम महोत्सव में लोक कलाकार
मागणियार कलाकार. (ETV Bharat gfx)

प्राचीन काल के वाद्य यंत्र : लोक कलाकार गाजी खान ने बताया कि इस अनुभूति को उनकी संगत और गहरा बनाती है. हारमोनियम, कमायचा, ढोलक, मटका और करताल हर वाद्य परंपरागत रूप से पीढ़ियों से मिले वाद्य यंत्र हैं. शिल्पग्राम जैसे मंचों पर गाजी खान और उनका समूह केवल गायन नहीं करते, बल्कि एक पूरी सांस्कृतिक विरासत को सामने रखते हैं. कलाकारों ने बताया कि वह अब तक करीब 100 देशों में अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं. राजा रजवाड़ा के समय से चली आ रही लोक कलाओं को वह नई दिशा दे रहे हैं.

आशा भोंसले के साथ ग्रुप की फोटो
आशा भोंसले के साथ ग्रुप की फोटो (Source : Gaji Khan)

लोक कलाकार मांगू खान ने गाना बजाना अपने माता-पिता से सीखा अब अपने वह अपने बच्चों को भी इस कला के हुनर को सिखा रहे हैं. इन कलाकारों ने अपने गांव का नाम इंटरनेशनल लेवल तक रोशन किया है. दुबई, नेपाल, इराक, जापान, थाईलैंड अन्य देशों में गए हैं, जहां उन्हें सम्मानित भी किया गया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में लोक कलाओं में परिवर्तन का दौर देखने को मिल रहा है. अब आधुनिकता के इस युग में कलाकार अलग-अलग थीम पर परफॉर्मेंस देते हैं. लोक कलाएं जो प्राचीन समय से चल रही हैं, उन्हें जीवित रखने के लिए सरकार को भी अलग-अलग नीति और योजनाएं बनानी चाहिए.

जमील खान, लोक कलाकार
जमील खान, लोक कलाकार (ETV Bharat Udaipur)

क्या कुछ बोले पर्यटक : इस दौरान पर्यटक सतीश ने बताया कि आज भी परंपरागत रूप से चली आ रही लोक कलाएं सुनने में काफी आनंदित महसूस कराती हैं. लोकगीतों को जीवित रखने के लिए यह कलाकार अपने जीवन को खपा रहे हैं. ऐसे में सरकार को भी उनके लिए कोई विशेष योजना बनानी चाहिए, जिससे यह लोक कलाएं विलुप्त न हों और आने वाली पीढ़ी इनको संरक्षित रख सके.

