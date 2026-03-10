ETV Bharat / state

'साथी सलाम' से दुनिया में पहचान बनाने वाले लोक कलाकार सावन खान दबड़ी का निधन

कोक स्टूडियो से मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान : सावन खान उन चुनिंदा लोक कलाकारों में शामिल थे जिन्हें कोक स्टूडियो जैसे प्रतिष्ठित मंच पर प्रस्तुति देने का मौका मिला. वे जैसलमेर के पहले ऐसे कलाकार थे जिन्हें इस मंच पर आमंत्रित किया गया. यहां उनके द्वारा गाया गया गीत ‘साथी सलाम’ दुनियाभर में लोकप्रिय हुआ और उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई. इसके अलावा उन्होंने हाइवे फिल्म में भी अपनी आवाज दी थी. फिल्म का गीत ‘तकदीर तख्त चढ़ायो’ भी काफी चर्चित रहा.

जैसलमेर : ‘साथी सलाम’ जैसे प्रसिद्ध गीत से अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाने वाले लोक कलाकार सावन खान दबड़ी का सोमवार शाम निधन हो गया. 70 वर्षीय सावन खान जैसलमेर जिले के दबड़ी गांव के रहने वाले थे और लंबे समय से लीवर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. सोमवार को तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें जवाहिर अस्पताल जैसलमेर लाया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली. मंगलवार को उनके पैतृक गांव दबड़ी में नम आंखों के बीच उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया गया.

परिवार से मिली संगीत की विरासत : सावन खान के पिता रोजे खान भी जाने-माने गायक थे. पिता से ही उन्हें संगीत की प्रेरणा और विरासत मिली. बचपन से ही उन्होंने लोक सुरों की साधना शुरू कर दी थी और आगे चलकर सिंधी कलाम और राजस्थानी लोक संगीत के प्रमुख गायकों में शुमार हो गए. अपने पीछे वे तीन बेटों और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर छोड़ गए हैं. मांगणियार समुदाय से आने वाले सावन खान दबड़ी उन कलाकारों में थे जिन्होंने सिंधी कलाम और मारवाड़ी लोकधुनों को नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

50 से अधिक देशों में दी प्रस्तुतियां : सावन खान की पहचान केवल क्षेत्रीय कलाकार तक सीमित नहीं थी. उन्होंने दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में जाकर सिंधी कलाम और मारवाड़ी लोकगीतों की प्रस्तुतियां दीं. सिंधी भजनों और सूफियाना कलाम पर उनकी विशेष पकड़ थी. उनके लोकप्रिय गीतों में ‘उमर माडू’, ‘मिठो कांगलो’ और ‘रांगार चैन’ शामिल हैं, जो आज भी महफिलों में खूब गाए जाते हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी उनके गीतों को लाखों लोगों ने पसंद किया है.

संगीत जगत में शोक : सावन खान के निधन की खबर से पश्चिमी राजस्थान के लोक कलाकारों और संगीत प्रेमियों में गहरा शोक है. कलाकारों का कहना है कि उनके जाने से लोक संगीत जगत ने एक महत्वपूर्ण आवाज खो दी है. अपनी सादगी, सूफियाना अंदाज और सिंधी गायकी की गहराई के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा. लोक कलाकारों के अनुसार सावन खान दबड़ी का जाना मांगणियार समुदाय और लोक संगीत की दुनिया के लिए ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई कर पाना बेहद मुश्किल है.