"टटिहरी" गाने पर फोगाट खाप का कड़ा रुख, प्रतिबंध की मांग, महिला आयोग ने भेजा नोटिस

दादरी में फोगाट खाप ने टटिहरी गाने पर आपत्ति जताकर प्रतिबंध की मांग की है.

Badshah Tatihari Song Controversy
"टटिहरी" गाने पर फोगाट खाप का कड़ा रुख (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 6, 2026 at 3:24 PM IST

3 Min Read
चरखी दादरी/ फरीदाबाद: चरखी दादरी जिले में स्वामी दयाल धाम पर सर्वजातीय फोगाट खाप की कार्यकारिणी बैठक खाप प्रधान सुरेश फोगाट की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. खासतौर पर "टटिहरी" गाने को लेकर खाप पदाधिकारियों ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे समाज के लिए अनुचित बताया. बैठक के बाद खाप ने मुख्यमंत्री के नाम एक शिकायत पत्र भेजकर गाने पर प्रतिबंध लगाने और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. वहीं, महिला आयोग ने भी गाने पर आपत्ति जताई है.

गाने में आपत्तिजनक भाषा का आरोप: खाप प्रधान सुरेश फोगाट ने कहा कि, "गायक बादशाह के "टटिहरी" गाने में स्कूली छात्राओं को यूनिफॉर्म में दिखाकर उन पर अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं. इस प्रकार की प्रस्तुति समाज में गलत संदेश देती है और युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है. इस तरह के गाने सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को ठेस पहुंचाते हैं, इसलिए सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए."

फोगाट खाप ने टटिहरी गाने पर आपत्ति जताकर प्रतिबंध की मांग की (ETV Bharat)

संस्कृति और सामाजिक मर्यादाओं की रक्षा की बात: बैठक में वक्ताओं ने कहा कि हरियाणवी संस्कृति और सामाजिक मर्यादाओं के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. खाप प्रतिनिधियों का कहना था कि मनोरंजन के नाम पर समाज में अश्लीलता या गलत संदेश फैलाना ठीक नहीं है. उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में कोई भी कलाकार या निर्माता सामाजिक मूल्यों की अनदेखी न करे.

कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी: फोगाट खाप ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि सरकार ने "टटिहरी" गाने और इस तरह की घटनाओं पर समय रहते कार्रवाई नहीं की, तो प्रदेश भर की खाप पंचायतों को एकजुट कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा. खाप नेताओं ने कहा कि समाज की मर्यादा और संस्कृति की रक्षा के लिए वे हर स्तर पर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं.

हरियाणा महिला आयोग ने जताई आपत्ति (ETV Bharat)

हरियाणा महिला आयोग ने जताई आपत्ति:वहीं, हरियाणा राज्य महिला आयोग ने बॉलीवुड रैपर और सिंगर बादशाह के हरियाणवी लोकगीत “टटिहरी” के विवादित बोलों को लेकर उन्हें समन जारी किया है. आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने कहा कि, "गाने में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों को लेकर लोगों की शिकायतें मिली हैं, जिनकी सुनवाई के लिए बादशाह को आयोग के सामने बुलाया गया है."

"लोगों ने आयोग से की कार्रवाई की मांग": शिकायत पानीपत की नारी तू नारायण उत्थान समिति की अध्यक्ष सविता आर्य और शिव आरती इंडियन फाउंडेशन के निदेशक शिवकुमार द्वारा दी गई थी. शिकायत में कहा गया है कि गीत में कुछ ऐसे शब्द हैं जो महिलाओं और हरियाणा की बेटियों के सम्मान के खिलाफ हैं. रेनू भाटिया ने कहा, "पिछले दो दिनों से यह गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई लोगों ने आयोग से कार्रवाई की मांग की है. इस तरह के गाने हरियाणा की संस्कृति और बेटियों की छवि को नुकसान पहुँचाते हैं. बादशाह को आयोग में आकर बताना होगा कि गाने में इस्तेमाल किए गए शब्दों का क्या अर्थ है और उन्होंने ऐसा क्यों किया. इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा की बेटियों और जनता से माफी भी मांगनी होगी." इस कदम से आयोग ने स्पष्ट किया है कि हरियाणवी संस्कृति और महिलाओं के सम्मान का उल्लंघन किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है.

