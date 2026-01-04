ETV Bharat / state

कोहरे की चादर से ढका पेंड्रा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदला मौसम, नए साल पर गिरा तापमान

घने कोहरे और सर्द हवाओं के चलते आम लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है.

Western Disturbance
कोहरे की चादर से ढका पेंड्रा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 4, 2026 at 10:27 AM IST

3 Min Read
गौरेला पेंड्रा मरवाही: कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा पेंड्रा के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है. घने कोहरे की वजह से सुबह और रात के वक्त विजिबिलिटी कम हो जाती है. ऐसे में गाड़ी चलाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कोहरे की वजह से सड़क हादसों की संभावना बढ़ जाती है. कोहरे के साथ साथ सर्द हवाओं ने भी लोगों को सतना शुरू कर दिया है. लोगों का कहना है कि मकर संक्रांति के बाद ही सर्दी में कमी आएगी.

कोहरे और शीतलहर की मार, जनजीवन बेहाल

कोहरे और शीतलहर के चलते आम लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं. सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूल बच्चों और ड्यूटी जाने वाले लोगों को हो रही है. ठेले और फेरीवालों की मुसीबत भी कुछ कम नहीं है. सर्दी की वजह से एक तो बिक्री कम हो गई है, दूसरे सुबह से देर शाम तक शीतलहर में दुकान लगाना मुश्किल हो रहा है. सुबह धूप निकलने के बाद ही लोग घरों से निकलना पसंद कर रहे हैं. धूप खत्म होने के बाद लोग घरों से बाहर जाने में परहेज बरत रहे हैं. बच्चों और बुजुर्गों को ये मौसम काफी परेशान कर रहा है. सर्द हवाओं की वजह से लोगों को सर्दी खांसी और बुखार की शिकायत भी हो रही है.

कोहरे की चादर से ढका पेंड्रा (ETV Bharat)

अलाव और रूम हीटर का ले रहे सहारा

सर्दी से बचने के लिए ज्यादातर लोग रूम हीटर और अलाव का सहारा ले रहे हैं. दोपहिया वाहन चलाने वाले लोग हेलमेट जरुर पहन रहे हैं ताकि सर्द हवाओं से बचा जा सके. सभी गाड़ी चलाने वाले लोग हेडलाइट और बैकलाइट जलाकर चल रहे हैं ताकि सड़क हादसों से बचा जा सके. ट्रैफिक पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि वो गाड़ी सावधान पूर्वक चलाएं और रफ्तार पर काबू रखें. फॉग के चलते रेल और सड़क यातायात पर असर पड़ा है.

जनवरी का महीना पिकनिक के लिए बेस्ट

कोहरा और सर्दी जहां लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है वहीं कई लोग इसका आनंद भी उठा रहे हैं. जनवरी के महीने में पिकनिक का मौसम होता है. ऐसे में लोग आस पास के पर्यटक स्थलों का भी रुख कर रहे हैं.

मौसम विभाग ने जताई संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक कोहरे और ठंड का असर बना रह सकता है. मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने लोगों को सुबह और देर रात अनावश्यक यात्रा से बचने, वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है. प्रशासन ने भी नागरिकों से सतर्क रहने और ठंड से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की है.

संपादक की पसंद

