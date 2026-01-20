ETV Bharat / state

रबी फसलों के लिए वरदान है कोहरा, तापमान में गिरावट आई तो सरसों पर संकट

कोहरे और तापमान में गिरावट का फसलों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है. कृषि विभाग के अधिकारियों से समझें कि फसलों का देखभाल कैसे करें.

कृषि विभाग की सलाह को मानें किसान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 20, 2026 at 2:09 PM IST

चरखी दादरीः लगातार एक सप्ताह से सर्दी के साथ-साथ क्षेत्र में कोहरे का प्रकोप भी बढ़ने लगा है. कोहरा से जहां जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं गेहूं और सरसों की खेती के लिए वरदान बना हुआ है. वहीं तापमान में ज्यादा गिरावट आई तो सरसों की फसल पर रोग का संकट आ सकता है. ऐसे में कृषि विभाग ने किसानों को सरसों की फसलों में हल्की सिंचाई करने की सलाह दी है. वहीं कोहरा और पड़ी रही ओस गेहूं को काफी फायदा मिलेगा और पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी.

घना कोहरा से सरसों और गेहूं की फसलों को फायदाः दरअसल सर्दी के मौसम में कोहरा पड़ना सामान्य बात है. लेकिन चरखी दादरी में कोहरे की घनी चादर छाने से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है. दिन में अपेक्षाकृत ठंड महसूस हो रही है. मौसम के इस परिवर्तन के कारण पारे में भी उतार-चढ़ाव लगातार बना रहता है. घना कोहरा होने से का सीधा लाभ गेहूं और सरसों की फसल को मिल रहा है. हालांकि लगातार कोहरा पड़ने और तापमान में गिरावट आने से सरसों की फसल पर रोग आने या दाना पिचकने का संकट बन सकता है.

रबी फसलों के लिए वरदान है कोहरा (Etv Bharat)

किसान कृषि विभाग की सलाह को मानेंः कृषि विभाग के एसडीओ डॉ. कृष्ण कुमार के अनुसार "यह घना कोहरा गेहूं और सरसों की फसल के लिए बहुत फायदेमंद होता है. ठंडे मौसम में फसल अच्छा फुटाव करती है. पानी की कम जरूरत पड़ती है. थोड़े समय तक पड़ने वाले कोहरे का फसलों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन कोहरा ज्यादा दिनों तक छाया रहता है तो उससे पौधे की आंतरिक क्रियाएं प्रभावित होने लगती हैं." उन्होंने बताया कि "मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है. किसान अभी तापमान कम-ज्यादा होने का इंतजार भी करें. अगर बारिश नहीं होती है तो किसान अपनी सरसों की फसल में हल्की सिंचाई करें."

