रबी फसलों के लिए वरदान है कोहरा, तापमान में गिरावट आई तो सरसों पर संकट

चरखी दादरीः लगातार एक सप्ताह से सर्दी के साथ-साथ क्षेत्र में कोहरे का प्रकोप भी बढ़ने लगा है. कोहरा से जहां जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं गेहूं और सरसों की खेती के लिए वरदान बना हुआ है. वहीं तापमान में ज्यादा गिरावट आई तो सरसों की फसल पर रोग का संकट आ सकता है. ऐसे में कृषि विभाग ने किसानों को सरसों की फसलों में हल्की सिंचाई करने की सलाह दी है. वहीं कोहरा और पड़ी रही ओस गेहूं को काफी फायदा मिलेगा और पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी.

घना कोहरा से सरसों और गेहूं की फसलों को फायदाः दरअसल सर्दी के मौसम में कोहरा पड़ना सामान्य बात है. लेकिन चरखी दादरी में कोहरे की घनी चादर छाने से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है. दिन में अपेक्षाकृत ठंड महसूस हो रही है. मौसम के इस परिवर्तन के कारण पारे में भी उतार-चढ़ाव लगातार बना रहता है. घना कोहरा होने से का सीधा लाभ गेहूं और सरसों की फसल को मिल रहा है. हालांकि लगातार कोहरा पड़ने और तापमान में गिरावट आने से सरसों की फसल पर रोग आने या दाना पिचकने का संकट बन सकता है.