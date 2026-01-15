ETV Bharat / state

हरियाणा की धुंध में सड़क पर घूम रहे "यमराज"!, भिवानी में 4 गाड़ियां भिड़ी, रेवाड़ी में ट्रक ने यूपी के रेहड़ी वाले को कुचला

भिवानी/रोहतक: हरियाणा में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड के साथ हर जगह धुंध की चादर नज़र आ रही है जिसके चलते विजिबिलिटी शून्य हो जा रही है और ऐसे में हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. भिवानी में जहां धुंध के चलते 4 गाड़ियां आपस में भिड़ गई, वहीं रेवाड़ी में ट्राला ने रेहड़ी वाले को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है.

भिवानी में 4 गाड़ियां भिड़ी : भिवानी-लोहारू नेशनल हाईवे-709 ई पर धुंध के कारण 4 गाड़ियां आपस में भिड़ गई. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ. वहीं गाड़ियों को खासा नुकसान हुआ है. मिली जानकारी के अनुसार भिवानी लोहारू रोड पर एक तूड़े (भूसे) से भरी ट्रॉली रात को पलट गई जिसके कारण रोड भी बाधित हो गया. वहीं रात को धुंध भी अधिक थी, जिसके कारण विजिबिलिटी काफी कम रही. इसके चलते एक एंबुलेंस, एक कैंटर और एक कार आपस में भिड़ गई. भिवानी के एंबुलेंस कंट्रोल रूम के फ्लीट मैनेजर नवदीप ने बताया कि जुई से एंबुलेंस मरीज को लेकर भिवानी आई थी. इसके बाद एंबुलेंस भिवानी से वापस जुई जा रही थी. इसी दौरान लोहारू रोड पर ट्राली पलटी हुई थी और रात करीब डेढ़ बजे रात को धुंध के कारण विजिबिलिटी काफी कम थी जिसके कारण एंबुलेंस ट्रॉली से टकरा गई.

भिवानी में 4 गाड़ियां भिड़ी (Etv Bharat)

ट्रक ने रेहड़ी वाले को कुचला : वहीं रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर गांव कापड़ीवास के पास ट्रक की चपेट में आने से यूपी के रेहड़ी वाले की मौत हो गई. सुबह धुंध के चलते ट्रक ने पहले एक ईको और स्विफ्ट कार को टक्कर मारी. फिर बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर बूस्टिंग स्टेशन की दीवार तोड़कर अंदर घुस गई. ट्रक की चपेट में आने से रेहड़ी वाले धर्मेंद्र सिंह 34 वर्षीय युवक की मौत हो गई. हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. सूचना के बाद धारूहेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. सेक्टर 6 थाना प्रभारी अनीश कुमार ने बताया है कि आज सुबह सूचना मिली कि गांव कापड़ीवास के पास एक ट्राला दो कारों को टक्कर मारते हुए रेहड़ी चालक को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई. ट्राला चालक ट्राला छोड़कर मौके से फरार हो गया. परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा.