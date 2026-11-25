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यूपी में कोहरे से 'Good Morning', 24 घंटों में हरदोई सबसे ठंडा, जानिए आज के मौसम का हाल

लखनऊ: यूपी में अब कोहरे का कहर तेज हो गया है. ज्यादातर जिलों में कोहरे से गुड मार्निंग हो रही है. मौसम विभाग की मानें तो यूपी के ज्यादातर जिलों में कहीं हल्का और कहीं मध्यम कोहरा नजर आने की संभावना है. बीते 24 घंटों में हरदोई सबसे ठंडा रहा. वहीं, सबसे ज्यादा कोहरा आजमगढ़ में दर्ज किया गया है. यहां की न्यूनतम दृश्यता 500 मीटर दर्ज की गई है.

अभी और लुढ़केगा पारा: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दो दिनों के अंदर अधिकतम-न्यूनतम तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज होगी. सुबह-शाम के समय ठंडक में इजाफा होगा. आने वाले 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा. सुबह व शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा.

आज का मौसम. (etv bharat)

राजधानी लखनऊ में मंगलवार को सुबह-शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहा. अधिकतम न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं हुआ. अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य रहा. न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा.

आज का मौसम. (etv bharat)

मौसम विज्ञान विभाग की मानें तो बुधवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान में एक-एक डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है. अधिकतम तापमान 26 व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. सुबह-शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा.