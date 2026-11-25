यूपी में कोहरे से 'Good Morning', 24 घंटों में हरदोई सबसे ठंडा, जानिए आज के मौसम का हाल
मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, कई जिलों में कोहरे की वजह से दृश्यता घटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 10:23 AM IST|
Updated : November 25, 2026 at 10:54 AM IST
लखनऊ: यूपी में अब कोहरे का कहर तेज हो गया है. ज्यादातर जिलों में कोहरे से गुड मार्निंग हो रही है. मौसम विभाग की मानें तो यूपी के ज्यादातर जिलों में कहीं हल्का और कहीं मध्यम कोहरा नजर आने की संभावना है. बीते 24 घंटों में हरदोई सबसे ठंडा रहा. वहीं, सबसे ज्यादा कोहरा आजमगढ़ में दर्ज किया गया है. यहां की न्यूनतम दृश्यता 500 मीटर दर्ज की गई है.
अभी और लुढ़केगा पारा: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दो दिनों के अंदर अधिकतम-न्यूनतम तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज होगी. सुबह-शाम के समय ठंडक में इजाफा होगा. आने वाले 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा. सुबह व शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा.
मौसम वैज्ञानिक क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले 5 दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा. बारिश की संभावना नहीं है. सुबह-शाम के समय आइसोलेटेड स्थान पर कहीं हल्का व कहीं हल्का कोहरा छाया रहेगा. आसमान साफ रहेगा. अधिकतम न्यूनतम तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी.
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