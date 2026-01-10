ETV Bharat / state

उत्तर भारत में कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, घंटो देरी की वजह ये यात्री हो रहे परेशान

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे से रेल यात्रियों को हो रही परेशानी,कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम,घंटो देरी से चल रही ट्रेनें.

कोहरे ने बढ़ायी रेल यात्रियों की मुसीबत,घंटों देरी से चल रही ट्रेनें
कोहरे ने बढ़ायी रेल यात्रियों की मुसीबत,घंटों देरी से चल रही ट्रेनें (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 10, 2026 at 12:36 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है. एक तरफ जहां कड़कती ठंड से लोग ठिठुरने को मजबूर हैं वहीं कोहरे की वजह से यातायात बुरी तरह प्रभावित है. खासकर रेल यातायात पर इसका खासा असर देखा जा रहा है. जिससे उत्तर भारत में चल रही ट्रेन आम तौर पर कई घंटों का देरी से चल रही है क्योंकि कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार कम हो गई है.

दूसरे राज्यों से दिल्ली की तरफ आने वाली ट्रेन कई घंटों की देरी से चल रही है. कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है. ऐसे में लोको पायलट को सिग्नल नहीं दिखाई देने की वजह से वे एहतियातन ट्रेनों की रफ्तार को धीमा कर संचालित कर रहे हैं ताकि लोगों की यात्रा सुरक्षित रहे. रफ्तार धीमी होने से ट्रेनों का शेड्यूल काफी प्रभावित हुआ है. फिलहाल दिल्ली की तरफ आने वाली 35 से अधिक ट्रेन लेट चल रही है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक, कोहरे में रेलवे द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है ताकि सुरक्षित ट्रेनों का संचालन किया जा सके. विजिबिलिटी कम होने से ट्रेनों की रफ्तार धीमी हुई है. यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है. यात्रियों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. कोहरा कम होने के बाद ट्रेनों का शेड्यूल ठीक हो जाएगा.

आइए एक नजर डालते हैं दिल्ली के अलग -अलग स्टेशनों पर दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रेनों की स्थिति पर


नई दिल्ली स्टेशन की स्थिति

  • 02569 दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल : 7 घंटे 10 मिनट लेट
  • 12393 सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस : 2 घंटे 53 मिनट लेट
  • 22823 तेजस राजधानी एक्सप्रेस : 1 घंटे 13 मिनट लेट
  • 12301 राजधानी एक्सप्रेस : 1 घंटे 20 मिनट लेट
  • 22462 श्री शक्ति एक्सप्रेस : 1 घंटे 12 मिनट लेट
  • 14315 इंटरसिटी एक्सप्रेस : 56 मिनट लेट
  • 14086 हरियाणा एक्सप्रेस : 2 घंटे 12 मिनट लेट
  • 11 841 गीता जयंती एक्सप्रेस : 3 घंटे 57 मिनट लेट
  • 12423 राजधानी एक्सप्रेस एक घंटा : 12 मिनट लेट
  • 12730 तेलंगाना एक्सप्रेस : 4 घंटे 42 मिनट लेट
  • 12 627 कर्नाटक एक्सप्रेस : 3 घंटे 56 मिनट लेट
  • 12877 नई दिल्ली गरीब रथ : 2 घंटे 5 मिनट लेट
  • 12058 जनशताब्दी एक्सप्रेस : 2 घंटे 35 मिनट लेट
  • 12751 जाट हमसफर : 4 घंटे 12 मिनट लेट
  • 12715 सचखंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस : 1 घंटे 15 मिनट लेट
  • 82 501 आईआरसीटीसी तेजस एक्सप्रेस : 2 घंटे 15 मिनट लेट
  • 20 807 हीरा कोल्ड एक्सप्रेस : 1 घंटे 44 मिनट लेट
  • 14 619 त्रिपुरा सुंदरी : 7 घंटे 10 मिनट लेट

आनंद विहार टर्मिनल की स्थिति

  • 12435 गरीब रथ एक्सप्रेस: 2 घंटे 4 मिनट लेट
  • 12 571 आनंद विहार टर्मिनल हमसफर: 2 घंटे 44 मिनट लेट
  • 12211 आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ: एक घंटा 5 मिनट लेट
  • 1217 स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस: 1 घंटे 17 मिनट लेट
  • 13429 एमएलडीटी ANVT एक्सप्रेस: 2 घंटे 21 मिनट लेट

दिल्ली जंक्शन की स्थिति

  • 14217 ऊंचाहार एक्सप्रेस: 6 घंटे 35 मिनट लेट
  • 12225 कैफियत एक्सप्रेस: 3 घंटे 31 मिनट लेट
  • 12219 आश्रम एक्सप्रेस: 45 मिनट लेट
  • 12379 जलियांवाला बाग एक्सप्रेस: 2 घंटे 3 मिनट लेट

हजरत निजामुद्दीन स्टेशन की स्थिति

  • 22867 निजामुद्दीन हमसफर एक्सप्रेस: 3 घंटे 29 मिनट लेट
  • 14211 नई दिल्ली इंटरसिटी: एक घंटे 38 मिनट लेट
  • 12409 गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस: 6 घंटे 14 मिनट लेट
  • 11841 गीता जयंती एक्सप्रेस: 3 घंटे 13 मिनट लेट
  • 12723 तेलंगाना एक्सप्रेस: 5 घंटे 13 मिनट लेट
  • 12627 कर्नाटक एक्सप्रेस: 3 घंटे 58 मिनट लेट
  • 12221 निजामुद्दीन राजधानी: 3 घंटे 10 मिनट लेट
  • 12625 केरला सुपरफास्ट एक्सप्रेस: 1 घंटे 25 मिनट लेट
  • 18477 उत्कल एक्सप्रेस: 2 घंटे 48 मिनट लेट

