उत्तर भारत में कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, घंटो देरी की वजह ये यात्री हो रहे परेशान

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है. एक तरफ जहां कड़कती ठंड से लोग ठिठुरने को मजबूर हैं वहीं कोहरे की वजह से यातायात बुरी तरह प्रभावित है. खासकर रेल यातायात पर इसका खासा असर देखा जा रहा है. जिससे उत्तर भारत में चल रही ट्रेन आम तौर पर कई घंटों का देरी से चल रही है क्योंकि कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार कम हो गई है.

दूसरे राज्यों से दिल्ली की तरफ आने वाली ट्रेन कई घंटों की देरी से चल रही है. कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है. ऐसे में लोको पायलट को सिग्नल नहीं दिखाई देने की वजह से वे एहतियातन ट्रेनों की रफ्तार को धीमा कर संचालित कर रहे हैं ताकि लोगों की यात्रा सुरक्षित रहे. रफ्तार धीमी होने से ट्रेनों का शेड्यूल काफी प्रभावित हुआ है. फिलहाल दिल्ली की तरफ आने वाली 35 से अधिक ट्रेन लेट चल रही है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक, कोहरे में रेलवे द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है ताकि सुरक्षित ट्रेनों का संचालन किया जा सके. विजिबिलिटी कम होने से ट्रेनों की रफ्तार धीमी हुई है. यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है. यात्रियों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. कोहरा कम होने के बाद ट्रेनों का शेड्यूल ठीक हो जाएगा.