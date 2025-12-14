ETV Bharat / state

झज्जर और भिवानी में सीजन की पहली धुंध, वाहनों की रफ्तार पर लगी ब्रेक, किसानों के लिए वरदान है धुंध

हरियाणा के झज्जर और भिवानी में रविवार को सीजन की पहली धुंध के कारण मौसम सुहावना बना हुआ है.

झज्जर और भिवानी में सीजन की पहली धुंध
झज्जर और भिवानी में सीजन की पहली धुंध (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 14, 2025 at 1:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झज्जर/भिवानी: हरियाणा के कई जिलों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है. वहीं, झज्जर और भिवानी में सीजन की पहली धुंध ने दस्तक दे दी है. रविवार सुबह सेही धुंध के कारण विजिबिलिटी में काफी गिरावट देखी जा रही है. हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही. सुबह के समय जब लोग घरों से बाहर निकले तो वाहनों की आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ा. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट देखी जा सकती है. 5 दिनों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया हुआ है.

झज्जर में सीजन की पहली धुंध: धुंध के मद्देनजर यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है. वाहन चलाते समय गति सीमित रखने की सलाह दी गई है. फॉग लाइट और हेडलाइट का सही इस्तेमाल कर वाहनों को उचित दूरी पर चलाने की सावधानी बरतनी चाहिए. इज्जर में सीजन की पहली धुंध को लेकर डॉ. यशपाल फोगाट ने कहा कि "तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है. रात के समय तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है. आने वाले दिनों में धुंध और तेज होगी".

झज्जर और भिवानी में सीजन की पहली धुंध (Etv Bharat)

डॉक्टर ने दी सलाह: डॉ. फोगाट ने बच्चों और सांस संबंधी रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. सुबह के समय बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनें और आवश्यकता न हो तो धुंध के दौरान लंबी यात्रा से बचें. साथ ही वाहन चालकों को कम गति से गाड़ी चलाने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

भिवानी में धुंध वाली सुबह: वहीं, भिवानी में मौसम की पहली धुंध रविवार को देखने को मिली. मौसम में धुंध की वजह से लोग काफी खुश भी हैं. बाहर घूमने निकले लोगों का कहना है कि इस मौसम में पहली धुंध है जो काफी अच्छी है. किसानों के लिए धुंध वरदान से कम नहीं है. भिवानी निवासी महिलाओं और अन्य नागरिकों का कहना है कि इस धुंध के बहुत फायदे हैं. धुंध से फसल अच्छी होगी. बाहर घूमने वाले लोगों ने कहा कि घूमने का मजा तभी है, अगर सावधानी बरती जाए.

ये भी पढ़ें: हरियाणा के कई जिलों में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी और तापमान में गिरावट, किसानों के लिए फायदेमंद है मौसम

ये भी पढ़ें: हरियाणा में सीजन का पहला कोहरा, धुंध ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कई जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम

TAGGED:

FOG IN JHAJJAR AND BHIWANI
LOW VISIBILITY IN HARYANA
झज्जर और भिवानी में धुंध
सीजन की पहली धुंध
FOG IN HARYANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.